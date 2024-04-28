今日來講股／新一周無懸念看2重點！估20500點高檔區間震盪

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黃文清指出，整體來看台股上周從高檔跌下來，反彈步調稍嫌緩慢，但部分類股表現，如AI相關零組件仍是普遍比大盤反彈力道強，代表整體即便行情力道受到大環境財報不確定影響有些震盪，但AI趨勢還是值得大家留意。唯一要注意的是相關個股漲多，投資人要避免短期操作過度追高，但震盪過程低接還是有機會掌握行情。
只是，黃文清也提醒，新一周美超微公布財報，後續還有輝達接棒，要留意法說會上公布的獲利成績與展望，這些都會影響台廠AI相關伺服器個股表現，同時聯準會主席鮑爾即將發表談話也是觀察重點，因此預估台股新一周整體指數會在20000點到20500點區間震盪。
黃文清指出，除了美國科技股影響到台廠股價表現，也要留意接下來許多國內科技廠的法說會都將上場，財報釋出的數字與訊息與第二季展望，都要當作接下來操作的重點。他認為，AI趨勢仍在，相關零組件包括上游的ASIC、散熱、機殼、伺服器都是這波反彈的重心。
至於非電部分，黃文清認為可鎖定庫存調整告一段落的產業，像是自行車，另外隨著520到來，政策概念股如軍工國防也可持續關注，重電部分雖然有些短期有漲多疑慮，但趨勢上還是可以留意。還有金融股配息不錯，運動休閒因為奧運有題材，即便沒有原先預期的強勁，但個股上還是會有空間，至於營建股要留意有追高風險，建議以各企業法說會上釋出的訊息來做為操作重點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。