咆哮范雲「我有欠你？」他酸：黃國昌球衣背號是73 原因曝光
立法院民進黨團今（26）日提案三案變更議程，民進黨立委范雲因民眾黨團未對國會改革相關的反性騷擾案投票，走到民眾黨團總召黃國昌座位旁問他為何棄權，遭對方怒吼「妳跑到我旁邊來吼什麼！我有欠你嗎？要玩程序自己去玩，不要跑來我這裡吼！」兩人為此爆發口角。對此，國民黨前發言人蕭敬嚴表示，若走到黃國昌座位旁的是立委陳雪生，黃國昌還敢這樣子兇嗎？狠酸「如果黃國昌有打球的話，他的背號應該是73號，為什麼是73號，因為大家叫他『七善怕惡』，那他就是這個73的這個人。」
記者王德蓉／綜合報導
蕭敬嚴在節目《台灣向前行》指出，范雲基於過去黃國昌對進步價值議題比較關心，因此希望黃國昌好歹表個態，卻被黃國昌叉腰狠兇。范雲事後還原事發經過，直呼被黃國昌的大聲咆哮噴了滿臉口水，她趕緊跑去廁所洗把臉，「黃國昌咆哮的方式，已經形同恐嚇他人，現場有多位委員都是目擊證人」；黃國昌則說「民進黨范雲委員今天因為我們沒有投票支持民進黨，竟衝到我座位旁邊來對我謾罵，簡直是莫名其妙。再次正告民進黨立委，你們跟國民黨玩程序性動議表決輸了，別想情勒我們一定要投票支持你們，這種手段是沒有用的！」
蕭敬嚴狠酸，「如果黃國昌有打球的話，他的背號應該是73號，為什麼是73號，因為大家叫他『七善怕惡』，那他就是這個73的這個人」，若今天去的是陳雪生，黃國昌還敢這樣子兇嗎？黃國昌當然是看人，決定他的演出是什麼內容。