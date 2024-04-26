國泰航空母親節優惠！贈里數與5200元折抵金　虎航直飛普吉島增班

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國泰航空提到，此趟旅程啟程前到貴賓室放鬆片刻，在如家一般的溫馨空間享用道地港式美食；上機後則有寬敞舒適的商務艙座椅，更配備榮獲Skytrax「全球最佳機上娛樂」殊榮的沉浸式機上娛樂系統，絕對是無與倫比的尊寵體驗。
抵達香港後，可以帶媽媽至「西九文化區」欣賞海外及香港藝術家的精采表演與展覽；喜愛逛街的媽媽不能錯過位在尖沙咀，結合藝術、人文、自然元素的複合型商場K11 Musea。傍晚再到位於海拔393米高的「天際100」香港觀景台，全方位360度欣賞壯麗天際線及著名的維多利亞港景致。6月30日前於官網訂購機票，還可再享天際100門票75折優惠。
國泰航空另有買1送1優惠，由香港國際機場贊助，因此是從香港飛出各大城市享有優惠，國人正好可以在香港停留，再轉飛到其他熱門航點。17大熱門航點包括東京、大阪、福岡、首爾、曼谷、布吉，還有2024奧運主辦國巴黎，加上每張機票都包2件23KG的寄艙行李，出發日期適用至2024年12月31日，但是此優惠不過要留意是次優惠需經由大陸的「去哪兒旅行」旅行平台預訂，且名額有限。
另外，燦星旅遊則宣布與台灣虎航再次合作，從 2024 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 20 日 , 每週二、四、六推出「桃園－普吉島」直飛航班。為慶祝台灣虎航增班直飛，燦星旅遊特別針對前往泰國普吉島的遊客推出免簽證費優惠。活動期間從 5 月 26 日起至泰國官方公告免簽證政策終止。如果公告延長，活動期間報名的遊客將享有每人 1,000 元折扣優惠。
今年，燦星旅遊結合悅榕集團旗下酒店，設計了各種普吉島的行程，包括自由行和4~6人小型團體旅遊，並聚焦於兩大主題樂園和跳島活動。其中在主題樂園部分，2022年開幕的「安達曼達水上樂園」，不只擁有五大泰國主題區，還有36個滑水道與25個設施，最長水道可達550公尺，是適合所有年齡段的水上樂園；另一人氣樂園「夢幻嘉年華樂園」則結合了泰國文化、魔術和特技表演，並設有多種主題設施，包括精彩夜間遊行表演等。
此外，燦星旅遊也推出了多項遊程優惠。例如，「普吉開航特惠」含攀牙灣/珊瑚島雙出海、雙五星酒店晚宴 5 日（保證入住4晚悅榕集團悅槤酒店、悅椿自助餐、無購物），限量一口價每人 16,999 元起。另有「普吉最夯 YONA 海灘俱樂部半自助 5 天」，每人只要 14,999 元起，到世界上第一個浮動海灘俱樂部-YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club)邂逅最精彩的假日。