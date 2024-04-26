白冰冰女王魂爆發！「皮鞭抽打」性感舞男超害羞 火辣畫面曝光
《超級冰冰Show》邀請國寶級小咪老師大牌秀來到節目中，錄影當天，除了主持人陽帆，歌手來賓們沒有人知道藝霞歌舞劇團，也沒有人知道當年天團的台柱「小咪」，她的本領更是令人津津樂道。除了一般的歌舞之外，她還精通芭蕾舞、歌仔戲，國台語雙聲道，什麼表演都難不倒她，高齡75歲的小咪老師沒熱身就跳起了芭蕾舞及一字劈腿，多才多藝的她讓大家驚呼連連，實在是太厲害了。
記者吳昕蓓／綜合報導
主持人白冰冰感動哽咽，能看到偶像來到節目中，她感慨當年藝霞歌舞劇團風靡台灣及亞洲的程度，不亞於現在的天團五月天，台柱小咪老師不管到任何地方，享受的尊榮更是無法用言語形容，讓大家聽得目瞪口呆，白冰冰更說自己責任重大，要把這無形的文化資產介紹給觀眾。
蔡亞露現場表演《脫掉》，帶著精壯肌肉的男舞者火辣熱舞，讓全場High爆，性感男舞者隨著節奏跳到白冰冰面前，還拿著皮鞭要白冰冰「抽打」他的屁股，讓素來大膽什麼都不怕的白冰冰，鞭打了幾下後，瞬間害羞笑到崩潰，沒想到75歲小咪老師更是大方與性感男舞者貼身熱舞，來到節目整個人放開，玩得不亦樂乎。
性感男舞者最後跳到主持人陽帆面前，冷不防長褲一脫，只剩下三角熱褲，讓三位資深前輩嚇到目瞪口呆，陽帆反應過來冷不防拉了一下男舞者熱褲，讓全場笑歪，整個舞台效果十足讓全場氣氛都瘋狂。
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