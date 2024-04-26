監察院揭露台鐵「缺信心、缺人力」 工會要求改善待遇
台鐵產業工會今（26）日表示，近期「監察院審計部調查臺鐵安全改革執行情形審核通知事項」揭露臺鐵有「三缺」，包含缺信心、人力與法制，工會主張應改善待遇。
記者許若茵／台北報導
工會表示，根據「監察院審計部調查臺鐵安全改革執行情形審核通知事項」，揭露台鐵的三缺，首先是缺信心，公司統計，現職人員有轉調意願者計846人、又截至112年10月底止，將於113年1至6月辦理退休、離職者計978人，占現職人員15898人的6.15%；但查臺鐵公司辦理112年鐵路特考，預計招考933人，錄取887人，惟實際報到人數僅731人，計156人因故未就職。顯示原臺鐵局內外部人員對 臺鐵公司未來展望，存有信心不足情形。
其次是缺人力，工會指出，截至112年10月底止，預算員額缺額計1,462人，加計優惠退離978人，其中374人為行車關鍵人力，包含司機員、檢修人員、維護人員、副站長、列車長、調度員、調車人員等，及預計於113年屆齡退休者計212人，臺鐵公司化後可能面臨約2千餘人的人力缺口。
第三則是缺法制，工會提到，攸關從業人員進用、管理、薪給、退休、撫卹及資遣等5項規範草案，目前雖逐一經董事會核定，但仍未公布，新進人員對自己應有的權益毫不知情。
工會主張改善待遇，從公司化開始，工會一再表示，台鐵是國營事業最低薪，目前待遇與業界根本無法相比，應提高待遇留住人才才有安全改革，但交通部與台鐵卻是仍固執己見，如今監院官方認證人力流失影響安全改革，工會喊話應增設證照津貼、提高夜點費、提高危險津貼 等方式，改善台鐵員工待遇，才能留住人才，確保安全改革順利運行。