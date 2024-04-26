《淚之女王》金智媛長腿小白鞋！女神天王嫂愛用款 竟要價185萬
Netflix超火韓劇《淚之女王》本周末將迎來完結篇，在劇中飾演女強人的金智媛，一出場就霸道女總裁氣勢拉滿，在劇中的造型幾乎都是高跟鞋出場，不過她在自家百貨公司巡邏時差點跌倒的畫面，被飾演老公的金秀賢親眼目睹，讓他急得當眾大喊：「小心！」驚慌失措地躲藏後，意外發現百貨公司中販售、俗稱「方扣鞋」的精品小白鞋，在官網上要價高達185萬韓元（約43,800元台幣）。事實上，這個品牌是源於法國的ROGER VIVIER，韓劇女神孫藝真、申敏兒都曾在劇中穿上這個品牌，就連周杰倫的老婆「天王嫂」昆凌，都是品牌愛用者。
記者張一笙／綜合報導
金智媛在《淚之女王》中的穿搭，是每周末播出後劇迷們熱搜的日常，而第4至6集中頻頻出現金秀賢貼心買給霸道女總裁金智媛的休閒小白鞋，是不少粉絲們的討論重點之一，因為金秀賢手捧著水晶方扣白球鞋，不僅外型搶眼，造型也百搭，更重要的是能夠讓霸道女總裁脫下高跟鞋，傲嬌地穿著球鞋與重要客戶見面，讓不少粉絲們都被金秀賢打動，紛紛稱讚這雙鞋是「雙金CP」的定情鞋。
事實上，這雙鞋是來自法國品牌的Roger Vivier，不僅外型好看，內藏7.5公分的增高墊，讓金智媛的美白雙腿更加細長，兼具時尚與舒適的設計，讓這雙鞋的詢問度十分高。Roger Vivier Viv' Run的火熱程度，就連周杰倫的老婆「天王嫂」昆凌都是愛用者，在官網要價185萬韓元，價格十分驚人。
不僅天王嫂愛用，就連女神孫藝真在《愛的迫降》中，也是穿著Roger Vivier的方扣鞋前進北韓，在當時就引發不少討論。而申敏兒在另一齣超夯韓劇《海岸村Cha-Cha-Cha》中，一開頭就是穿著Roger Vivier的在海邊漫步，讓金宣虎以為她要想不開而造成誤會，並開啟2人的愛情故事。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道