林叨囝仔7寶媽笑資源班！懺悔1句話惹議　網紅林萱：對妳孩子道歉

《淚之女王》金智媛長腿小白鞋！女神天王嫂愛用款　竟要價185萬

▲《淚之女王》金秀賢（右）送金智媛（左）的小白鞋，竟然要價185萬韓元（約43,800元台幣），韓劇女神孫藝真、申敏兒都在劇中穿過這品牌，「天王嫂」昆凌更是愛用者。（圖／《淚之女王》劇照）
▲《淚之女王》金秀賢（右）送金智媛（左）的小白鞋，竟然要價185萬韓元（約43,800元台幣），韓劇女神孫藝真、申敏兒都在劇中穿過這品牌，「天王嫂」昆凌更是愛用者。（圖／《淚之女王》劇照）

記者張一笙／綜合報導

Netflix超火韓劇《淚之女王》本周末將迎來完結篇，在劇中飾演女強人的金智媛，一出場就霸道女總裁氣勢拉滿，在劇中的造型幾乎都是高跟鞋出場，不過她在自家百貨公司巡邏時差點跌倒的畫面，被飾演老公的金秀賢親眼目睹，讓他急得當眾大喊：「小心！」驚慌失措地躲藏後，意外發現百貨公司中販售、俗稱「方扣鞋」的精品小白鞋，在官網上要價高達185萬韓元（約43,800元台幣）。事實上，這個品牌是源於法國的ROGER VIVIER，韓劇女神孫藝真、申敏兒都曾在劇中穿上這個品牌，就連周杰倫的老婆「天王嫂」昆凌，都是品牌愛用者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金秀賢帥氣的臉龐，雙手捧著精品球鞋，讓不少劇迷們直呼受不了。（圖／《淚之女王》劇照）
▲金秀賢帥氣的臉龐，雙手捧著精品球鞋，讓不少劇迷們直呼受不了。（圖／《淚之女王》劇照）
金智媛在《淚之女王》中的穿搭，是每周末播出後劇迷們熱搜的日常，而第4至6集中頻頻出現金秀賢貼心買給霸道女總裁金智媛的休閒小白鞋，是不少粉絲們的討論重點之一，因為金秀賢手捧著水晶方扣白球鞋，不僅外型搶眼，造型也百搭，更重要的是能夠讓霸道女總裁脫下高跟鞋，傲嬌地穿著球鞋與重要客戶見面，讓不少粉絲們都被金秀賢打動，紛紛稱讚這雙鞋是「雙金CP」的定情鞋。

▲金智媛穿著這雙小白鞋，7.5公分的墊高，更顯她腿長。（圖／翻攝自tvN IG）
▲金智媛穿著這雙小白鞋，7.5公分的墊高，更顯她腿長。（圖／翻攝自tvN IG）
事實上，這雙鞋是來自法國品牌的Roger Vivier，不僅外型好看，內藏7.5公分的增高墊，讓金智媛的美白雙腿更加細長，兼具時尚與舒適的設計，讓這雙鞋的詢問度十分高。Roger Vivier Viv' Run的火熱程度，就連周杰倫的老婆「天王嫂」昆凌都是愛用者，在官網要價185萬韓元，價格十分驚人。

▲「天王嫂」昆凌也擁有金智媛同款鞋，台灣官網售價47,900元台幣。（圖／翻攝自昆凌IG）
▲「天王嫂」昆凌也擁有金智媛同款鞋，台灣官網售價47,900元台幣。（圖／翻攝自昆凌IG）
不僅天王嫂愛用，就連女神孫藝真在《愛的迫降》中，也是穿著Roger Vivier的方扣鞋前進北韓，在當時就引發不少討論。而申敏兒在另一齣超夯韓劇《海岸村Cha-Cha-Cha》中，一開頭就是穿著Roger Vivier的在海邊漫步，讓金宣虎以為她要想不開而造成誤會，並開啟2人的愛情故事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

孫藝真素顏麻花辮入鏡！夢幻聯動《淚之女王》：怎麼找到四葉草呢

女星峇厘島護照被沒收！政府不放她回韓國　竟是《淚之女王》普美

金智媛懷孕了？《淚之女王》大結局預測流出　觀眾：就是愛的迫降

金智媛歷代男朋友們！認了曾對他動心　《淚之女王》金秀賢排第2

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞