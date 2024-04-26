澄清湖球場驚見30公分鋼筋條！難怪洪總抓狂　花上億元整修成笑話

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台鋼雄鷹洪一中總教練上週在比賽前勃然大怒，他指出，澄清湖場方人員太誇張，竟然把他跟其他球員「鎖」在地下室停車場，當下他憤怒槌鐵門，原本說要通知外部廠商，卻在10分鐘後才開門，洪一中總教練甚至要相關單位「不要把台鋼當敵人」，這一席話也在高雄市府運發局道歉後，原本告一段落，但運發局後續也懲處副局長等人，以息眾怒。
沒想到台鋼在之後比賽又遇到狀況，24日二軍賽事，統一獅跟台鋼之戰，台鋼因為比賽中一壘手顏清浤發現球場中有異物，仔細一看原來是鋼條，看起來是施工未完成，結果長達30公分，這也讓澄清湖球場再度被冠上「危險」的稱號。
澄清湖球場傳說？
澄清湖球場過去就有不少相關傳說出現，有不少球員指出，常會看到「不明」物體，甚至球員開車到地下室，都會「毛毛的」，不敢久留。
洪總過去就在澄清湖球場征戰多年，當然知道這些狀況，但場方要求30分鐘比賽後離場，卻又真的鎖門，讓洪總抓狂大怒。
由於澄清湖球場座位眾多，不少球員也曾看到「不一樣」穿著的人們到球場「觀戰」，這也引發球迷議論，到現在都還是懸案。
澄清湖整修到哪兒去？
高雄市政府運動發展局投入逾2億5000萬元整修球場以及整新場內的紅土、草皮，先完成第一期工程迎接開幕戰，年底再進行第二期工程。
但球迷抱怨外野的部分，其實尚未開始動工，並且澄清湖球場並未完整完成，只是暫時受到台鋼雄鷹租借，但是球場尚未到位，國內球團也蒙受其害。
對於發現鋼條一案，運發局表示，維護球場安全無虞責無旁貸，球場養護從去年四月起由專業廠商立宏康宸執行，刻正與廠商共同進行全面盤查，務必確保場地安全，讓後續賽事能順利進行。 此外，關於本案，運發局亦與養護單位、聯盟及租用單位共同調查，查明真相。
中職聯盟也表示：「昨日賽前球場方拖地整理球場時無發現任何異物，但開賽後守備球員在壘包附近踢土整理時，發現有一顆黑色異物，裁判隨即暫停比賽請場方協助移除，經過刨除紅土後發現是鋼筋尾，由於該鋼筋埋頗深，經過用力拔取出後，比賽才恢復進行。賽後，場務與球團也請場方再次全面檢查場地，務必確保場地安全。」
總結：
全世界幾乎沒有聽說過職業棒球場，花了上億整修，結果場內還有鋼條等施工痕跡，澄清湖球場，已經成為球迷笑柄，高雄市發展局可能不是只要整修球場而已，還要找回球員與球迷的信任，在其他基礎建設上多做努力。
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