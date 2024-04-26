郵票選美！最美郵票出爐　三麗鷗家族包辦冠亞軍

郵票選美結果出爐！中華郵政表示，第總投票數共45萬45票，得票數第1、2名分別為「臺北2023第39屆亞洲國際郵展郵票小全張—SANRIO CHARACTERS」A款及B款、第3名為「臺北2023第39屆亞洲國際郵展紀念郵票」－武陵農場銀杏。
記者許若茵／台北報導
中華郵政說明，活動期間，民眾透過明信片、活動網站、「中華郵政 郵你真好」Facebook粉絲專頁及中華郵政LINE官方帳號等多元方式票選最美郵票。本次活動共有290個獎項，在律師見證下，已於3月22日公開抽出Facebook粉絲專頁活動10名，LINE官方帳號投票10名及活動網站線上即時抽獎30名得獎者，4月19日辦理明信片及活動網站投票公開抽獎儀式，抽出240個獎品得獎者。
中華郵政公司表示，抽獎結果已公告在各地郵局、中華郵政全球資訊網及113年郵票選美活動網站。活動獎項的頭獎、貳獎、參獎、肆獎、特別獎、金獎、銀獎、銅獎、金手指獎、首獎、二獎、三獎及四獎等13獎項，得獎者接獲得獎通知單後，請於7月31日下午5時前，攜帶得獎通知單及國民身分證或護照至鄰近郵局營業窗口辦理兌獎手續，幸運獎、好運獎、普獎、Facebook獎及LINE獎等5獎項，獎品將以掛號郵件逕寄得獎者。