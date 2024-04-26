王宇婕遭印度命理師攔下！鐵口直斷「墮胎過」 她下秒反應曝光
綜藝節目《甄心分享小琳鐺》邀請王宇婕、Gino、Albee、于美人暢談命理經驗談，王宇婕分享，過去她曾在信義區的路上遇過有個印度人猜她愛情經驗超準，但下秒卻開始大歪樓，說她拿掉過孩子，讓她忍不住大翻白眼！
記者吳昕蓓／綜合報導
王宇婕透露，之前有次心情不好走在信義區的天橋上，遇到一位印度人拍拍她，才知道對方是命理老師，對方問她喜歡什麼顏色，她故意講了自己不喜歡的紫色，結果對方果然寫出來的紙條是紫色，還說她跟男友交往11年。
王宇婕心想那麼神準，給命理師五百元答謝好了，沒想到對方卻開始大放厥詞說，她曾經拿過孩子，要勇敢面對，讓王宇婕瞬間大傻眼，她心想如果有孩子一定生下來，怎麼可能會墮胎，對方還嫌五百太少，要藍色的那種鈔票，為了趕快脫身，她只好快點付1千離開。
Gino也分享，有次，他期待演某齣戲，命理老師篤定說他會是男主角，但看到新聞報導預訂的男主角人選曝光卻不是他，為了達成心願，他還努力去補神明的財庫，大概花了3萬元，後來再去問老師時，神明還降駕，用高八度的聲音說一定是他，要再補多少錢，他不想再補下去，最後還是陪他來的友人幫他出錢，神奇的是，後來男主角還真的是他！
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道