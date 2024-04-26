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中火以氣換煤遭疑偷渡5成發電量　藍黨團不滿將發動抗爭

▲台中市議員林孟令堅決反對港區內增設儲氣槽。（圖／林孟令提供，2024.04.24）
▲台中市議員林孟令堅決反對港區內增設儲氣槽。（圖／林孟令提供，2024.04.24）

記者顏幸如／台中報導

台電推動中火以氣換煤計劃，地方原盼中部空污有望改善，未料台電新提出第二期新建燃氣機組計畫，赫見加上未來的4部機組後，可望將目前10部燃煤機組550萬瓩的發電量，增加到810萬瓩，儲氣槽也將由5個增加到9個。台中市議會國民黨團不滿台電違反當初承諾、企圖偷偷增加發電量，將於下週一的地方說明會發動抗爭。

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▲二期計劃將台中港的天然氣儲槽從原本的5個增加到9個。（圖／翻攝環境影響評估說明書，2024.04.24）
▲二期計劃將台中港的天然氣儲槽從原本的5個增加到9個。（圖／翻攝環境影響評估說明書，2024.04.24）
台電將於29日上午在龍井區舉辦「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」公開說明會。根據台電的環境影響評估說明書，營運中的台中電廠燃煤1～10機組，均為55萬瓩的次臨界壓力燃煤火力機組，台電推動「以氣換煤」計劃，第一期新建2部燃氣複循環機組，將先後於明年及後年商轉，兩部機組皆為多軸式燃氣複循環機組，總裝置容量為260萬瓩以下。

至於二期計劃，則是規劃利用原燃煤1、2 機組用地、部分露天煤場用地及廠內空地，設置4部燃氣複循環機組，計畫面積約為 34.3 公頃，總裝置容量550萬瓩以下。此外，台中港工業專業區既有的液化天然氣接收站，將增建4座16～18萬公秉的地上型儲槽、氣化設備等相關設施，用地面積約7.6公頃，整體作業期程預估約需12.5年。

▲台電將在中火及台中港區執行新建燃氣機組計畫。（圖／翻攝環境影響評估說明書，2024.04.24）
▲台電將在中火及台中港區執行新建燃氣機組計畫。（圖／翻攝環境影響評估說明書，2024.04.24）
說明書中指出，一期計劃商轉後，燃煤1～4機組將停用；二期計畫實施後，燃煤6～10機組將轉為緊急備用電力設施。此計劃看似將原本空污、碳排放嚴重的10個燃煤機組，通通改為污染較低的6個燃氣機組，但仔細一看，發電總裝置容量從原本的550萬瓩新增260萬瓩，達到810萬瓩的新高，天然氣儲槽也從原本的5個增加到9個。

台中市議會國民黨團書記長黃馨慧認為，燃氣機組只是空污較低，並非沒污染，地方立場一直是在不增加發電量前提下，完成以氣換煤，台電新增4部燃氣機組、4部儲存槽對環境影響甚鉅，說明日當天將率眾到現場抗議，表達台中人嚴正拒絕的立場。

在地議員林孟令表示，台電増氣減煤能改善空氣品質，地方基層民意多數贊成，但地方不同意增加輸配電塔，更不願見港區內增設儲氣槽，應由中油就近提供天然氣給台中電廠使用。

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