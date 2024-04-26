中火以氣換煤遭疑偷渡5成發電量　藍黨團不滿將發動抗爭

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至於二期計劃，則是規劃利用原燃煤1、2 機組用地、部分露天煤場用地及廠內空地，設置4部燃氣複循環機組，計畫面積約為 34.3 公頃，總裝置容量550萬瓩以下。此外，台中港工業專業區既有的液化天然氣接收站，將增建4座16～18萬公秉的地上型儲槽、氣化設備等相關設施，用地面積約7.6公頃，整體作業期程預估約需12.5年。
說明書中指出，一期計劃商轉後，燃煤1～4機組將停用；二期計畫實施後，燃煤6～10機組將轉為緊急備用電力設施。此計劃看似將原本空污、碳排放嚴重的10個燃煤機組，通通改為污染較低的6個燃氣機組，但仔細一看，發電總裝置容量從原本的550萬瓩新增260萬瓩，達到810萬瓩的新高，天然氣儲槽也從原本的5個增加到9個。
台中市議會國民黨團書記長黃馨慧認為，燃氣機組只是空污較低，並非沒污染，地方立場一直是在不增加發電量前提下，完成以氣換煤，台電新增4部燃氣機組、4部儲存槽對環境影響甚鉅，說明日當天將率眾到現場抗議，表達台中人嚴正拒絕的立場。
在地議員林孟令表示，台電増氣減煤能改善空氣品質，地方基層民意多數贊成，但地方不同意增加輸配電塔，更不願見港區內增設儲氣槽，應由中油就近提供天然氣給台中電廠使用。