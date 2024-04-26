中信兄弟兩大女神峮峮和邊荷律限定毛巾秒殺！30分狂賣2000條以上
遭遇暴雨侵襲，中華職棒今（26日）台中洲際的統一獅與中信兄弟之戰因雨延賽，中信兄弟啦啦隊Passionsisters兩位韓籍成員邊荷律、李丹妃第一次到洲際棒球場，卻未能應援，製作晴天娃娃，希望明後天球賽順利開打。同時今（26）日也是PS應援毛巾的開賣日，早上十一點正式開賣，峮峮和邊荷律的毛巾在ㄧ分鐘內立即售罄，五分鐘後多位成員的毛巾也無法再下單，三十分鐘內售出2000條應援毛巾，商品部緊急開放預購。
記者吳政紘/綜合報導
韓國女神邊荷律、李丹妃今年加盟中信啦啦隊Passion Sisters，今天是她們第一次到洲際棒球場應援，也是第一次搭乘高鐵，雖然帶著興奮心情，但陰雨的天氣讓大家都很擔心。下午通知延賽後，希希、畇二、晴兒帶著丹妃和荷律製作晴天娃娃，希望明後天球賽順利開打。
邊荷律日前來台還遇到地震，但不少球迷也很熱情接機，甚至一度傳出有球迷要簽名要不到，揚言「退追蹤」，可見狂熱程度。
邊荷律的身材很好，加上外型可愛，常常會用「吐舌」的無辜表情，已經是峮峮之外，最受歡迎的韓國女神。
中信兄弟今天原本要在洲際球場遭遇統一獅，預計推出先發投手徐基麟主投，可惜遭遇天估不作美，徐基麟要等到明天或是之後再度出賽。
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