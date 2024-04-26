BTS出道11年！輔助7成員「花樣年華」幕後功臣　出自Aim Strings

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BTS出道至今11年，7位於2022年底陸續入伍服役，JIN預計2024年6月12日退伍、j-hope預計2024年10月17日退伍、RM跟V預計2025年6月10日退伍、Jimin跟Jung Kook預計2025年6月11日退伍、SUGA預計2025年6月21日退伍，等於說2025下半年，大眾有望見到BTS完整體回歸樂壇。
回顧BTS曲風進化，除了K-POP基本元素，初期的「嘻哈動感」比重占多數，包含「校園三部曲」的《2 COOL 4 SKOOL》、《O! R U L8, 2?》、《Skool Luv Affair》以及《DARK & WILD》，歌頌10歲出頭的孩童夢想與幸福；到了2015年進階成「青春二部曲」：《花樣年華 pt.1》、《花樣年華 pt.2》以及外傳《You Never Walk Alone》，皆講述高中生的徬徨，在這從青春期到成人的階段，融入許多「流行舞曲」和「抒情」以及「輕快」曲風，作為流露情緒的輔助元素。
每個人在不同的階段都會有不一樣的「嶄新自己」，BTS的作品亦是如此，歌曲隨著團員的經歷一起成長，他們後期以說故事的方式迎來人生轉捩點，推出「LOVE YOURSELF」系列專輯，包含《LOVE YOURSELF 承 'Her'》、《LOVE YOURSELF 轉 'Tear'》、《LOVE YOURSELF 結 'Answer'》等，將從每位成員的故事和經驗萃取出來，表現出經過青春的彷徨期，再邁向成功的BTS未來概念。
講到人生最美麗的時光，莫過於「花樣年華」的時期。在BTS的《花樣年華 pt.2》中收錄的〈Butterfly〉和〈Outro : House Of Cards〉，就是在訴說苦澀又美好的青春，淡淡的憂傷與分離，時而帶有溫馨感，讓人想到花樣年華時的各種美好，感觸良多。
打造〈Butterfly〉蝴蝶翩翩飛舞的輕快旋律，到〈Outro : House Of Cards〉的緊張、不安的編曲，是出自工作室「Aim Strings」的編曲師Forever Noh之手，她為了凸顯2首歌曲的弦樂，除了融合POP跟JAZZ，還在許多聲部注入各種演奏法，Forever Noh曾表示〈Outro : House Of Cards〉有11個聲部，有各式各樣的演奏法，其中staccato（斷奏）使用最多，為了製造緊張感，在進入副歌時，就會以新聲音支撐情緒並推至高點。
「Aim Strings」是位於南韓的編曲工作室，由製作人姜民勳，韓成恩，林秀赫等國內外編曲家成立，以「你的音樂，是最美的」為服務宗旨，提供敘事曲目、偶像舞蹈音樂、遊戲配樂到電視劇原聲帶和電影音樂等作曲、編曲，以及影音音樂製作、販售流行音樂樂譜、遊戲、影音管弦樂隊樂譜和音樂數位介面（MIDI）等，除此之外還有課程，包含編曲大師班、管弦樂編曲講座，他們同時也在開發虛擬樂器軟件，製作編曲技術聞名國際。
除了製作〈Butterfly〉和〈Outro : House Of Cards〉，「Aim Strings」曾替李敏鎬、金高銀主演的《The King：永遠的君主》製作插曲〈I Fall In Love〉，宋慧喬主演的《現正分手中》插曲〈只有你〉和〈I Miss You〉的編曲，以及女團MAMAMOO的〈mumumumuch〉、男團ASTRO的〈We Still〉亦都是出自該公司，累積參與製作的歌曲已超過300首。
此外，「Aim Strings」遊戲配樂技術也是一流，他們這次幫韓國遊戲大廠Nexon開發、台灣遊戲橘子代理的遊戲《波拉西亞戰記》量身打造原創OST，搭配人聲及大編制管弦樂隊，總計製作22首氣勢磅礴的配樂，有望再為自家品牌添上里程碑。
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