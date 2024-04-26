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卜學亮談黃子佼！表態不會因此切割：做錯事要自己去承擔跟面對

▲卜學亮今（26）日出席《我的明星村長》節目記者會，被問及昔日友人黃子佼時，表態自己不會因此跟他做切割，但語重心長地表示：「做錯事要自己去承擔跟面對！」（圖／記者林調遜攝）
▲卜學亮今（26）日出席《我的明星村長》節目記者會，被問及昔日友人黃子佼時，表態自己不會因此跟他做切割，但語重心長地表示：「做錯事要自己去承擔跟面對！」（圖／記者林調遜攝）

記者張一笙／綜合報導

黃子佼MeToo案持續延燒，同為「張小燕家族」的卜學亮今（26）日出席綜藝節目《我的明星村長》記者會時，被問及黃子佼事件，嚴肅地表示：「錯就是錯，我的看法就是當事人要自己去承擔跟面對。」卜學亮也被問到是否會因此跟黃子佼斷絕聯絡時，卜學亮表示：「畢竟朋友一場，不會因為這樣就做切割。」

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▲卜學亮（中）今日出席節目記者會時，表態不會切割黃子佼。（圖／記者林調遜攝）
▲卜學亮（中）今日出席節目記者會時，表態不會切割黃子佼。（圖／記者林調遜攝）
卜學亮與姚元浩曾傳出不合，2人今日一同出席《我的明星村長》記者會破除謠言，這也是2人首度合體露面。卜學亮表示：「我覺得他是火相星座的，個性比較急，做節目有時候不需這樣。」姚元浩也透露自己之前要去幫助一位老人家，但看到老人家很無助又沒人幫忙，所以情緒起伏比較大。不過，卜學亮與姚元浩2人也表示，就是為了想讓節目做好，所以2人需要多多磨合並強調沒有不合。

▲卜學亮（右）與姚元浩（左）日前爆出不合，2人首次同框受訪，強調2人沒有不合。（圖／記者林調遜攝）
▲卜學亮（右）與姚元浩（左）日前爆出不合，2人首次同框受訪，強調沒有不合。（圖／記者林調遜攝）

卜學亮也被問到如何看待黃子佼事件，卜學亮坦言，黃子佼事件爆發後至今沒有跟他聯絡，認為自己不要去打擾人家，也沒資格對他多說什麼，而張小燕因為徒弟黃子佼事件受到牽連，卜學亮也表示暫時還沒傳訊息關心，表示未來該有的關心還是會有的。

▲卜學亮（前排中）表示恩師張小燕因為黃子佼事件被波及後還沒傳簡訊，但該有的關心會有的。（圖／記者林調遜攝）
▲張小燕因為黃子佼事件被波及，卜學亮（前排中）坦言還沒傳簡訊給恩師，但該有的關心會有的。（圖／記者林調遜攝）
有粉絲翻出2007年卜學亮在節目中表示：「不解黃子佼去KTV唱歌時，為何都找年齡10幾歲至20多歲的女生。」卜學亮被問及是否早知對方有戀童癖好，他喊冤地表示：「不可能啦我也是看新聞才知道！」

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