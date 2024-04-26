超哥新身分是Toyz同事！揮「超派鐵拳」3個月後認了：其實蠻內疚
網紅超哥（黃伯超）今年1月以「超派鐵拳」痛毆實況主Toyz（劉偉健），當時引起大量社會議論。超哥4月復出網紅事業，並成為Toyz直播平台的新同事，他近日以Q&A方式回應3個月前的暴力事件，坦言曾經感到愧疚，但仍對Toyz的做法感到相當不滿。
記者賴禹妡／綜合報導
超哥昨（25）日在YouTube上傳最新影片，他以「事發三個月後⋯超哥有話要說」為題，利用Q&A方式回應3個月前的毆打事件。超哥先是透露，自己這3個月以來都在陪伴家人，而回顧當晚的暴力衝突，他坦言內心感到蠻內疚的，「心情其實是很不好受。」
超哥表示，因為自己的一時衝動，造成了不好的示範，且事發隔天「超甲組」餐廳就大排長龍，「來蹭的也有，來表達支持的也有，這是我所不願的，因我從來不是一個炒作流量（的人）」，同時也認為自己還沒準備好，就讓店內夥伴面對這麼大的挑戰，「我都會想說我是不是做錯了。」
針對Toyz質疑超哥是預謀犯案，他回應「你會戴一支800萬的錶去揍人嗎？」直言手錶的修理費用比起傷害罰金可能高達10倍之多。至於《賀瓏夜夜秀》的同台事件，他強調這絕非事先安排好的橋段，當時根本不想與Toyz同台，是團隊的人叫他去的，並重申自己不願意以此炒作流量。
談到Toyz，超哥仍相當氣憤，表示事發後有許多人安慰他，說「打人是不對的，但是打Toyz是對的」。他則堅持在評論餐廳食物時，不必口出惡言傷害店家，十分不認同Toyz的做法，在影片中仍不斷對Toyz嗆聲「劉偉健，去你X的擔擔麵，你什麼咖X。」