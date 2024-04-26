越南國會主席辭職！助理甫因涉貪被捕 近1年已3位最高領導人下台
越南國會主席王庭惠今（26）日宣布辭職，是繼前國家主席阮春福、武文賞之後，1年多來第3位下台的越南國家級領導人，越南政壇打貪行動越演越烈，已經導致許多政府高層與商界人士落馬，包括貪污金額超過400億美元，日前遭法院判處死刑的越南女首富萬盛發集團（VTP Group）董事長張美蘭。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，王庭惠的助理范泰哈本週才因涉及行賄案而被捕，根據越南官方的說法，並未提及王庭惠是否涉貪，而是稱王的行為違反了黨規，未能發揮模範作用，其缺失影響了黨、國家和他自己的名譽，因此王庭惠自請辭職，而黨中央也已經接受。
新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的分析師阮卡江（Nguyen Khac Giang）表示，去年至今3位越南國家級領導人下台，突顯出經常以穩定性自詡的共產國家，實際上是多麼的高度不穩定。
越南近期的打貪行動被稱為「炙熱熔爐」（blazing furnace），不僅多位富商入獄，曾被看好是越共總書記阮富仲接班人的武文賞、王庭惠接連落馬，更加劇了越南政壇的動盪。
越南將於2026年初召開黨代表大會，有專家認為，為了爭奪阮富仲接班人的位置，以打貪為名的政治海嘯可能將一直持續到黨代表大會，政治不穩定也恐會威脅到越南的經濟發展。