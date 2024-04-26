林叨囝仔七寶媽學歷曝！「最強外語」大學畢業　自嘲專長：生小孩

7寶媽訕笑資源班三度道歉！強調「這只是第1步」　下秒粉專消失了

▲「林叨囝仔」七寶媽Sydney疑似訕笑資源班學生，引發眾怒，稍早在臉書三度道歉。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲「林叨囝仔」七寶媽Sydney疑似訕笑資源班學生，引發眾怒，稍早在臉書三度道歉。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney近日捲入失言風波，她在直播時被質疑恥笑、歧視「資源班」學生，隨後立即遭到炎上，並被多家廠商切割。7寶媽Sydney雖已二度道歉，但仍讓外界難以原諒。稍早7寶媽Sydney三度發文道歉，表示這僅是改正錯誤的第一步，未來會更虛心學習，提供正確觀念給孩子，不過道歉貼文發布不久後又被刪除，粉專目前也是關閉狀態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
7寶媽Sydney今（26）日晚間三度發布道歉貼文，她表示自己作為一名家長和公眾人物，有責任正確地引導和教育孩子，並樹立孩子的榜樣，對此帶著沉重的心情，針對先前資源班的不當看法及言辭道歉。

▲Sydney為資源班爭議公開道歉，表情落寞。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲Sydney曾開直播為資源班爭議公開道歉，表情落寞。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
7寶媽Sydney表示，因為自己的無知與偏見，對資源班學生持有錯誤的觀點，「並且我的笑在那一刻給人帶來了傷害」，對於輕蔑的態度感到非常抱歉，這樣的行為不僅錯誤，也非常不公正，「因為這忽略了每個孩子獨特的潛力和價值。」

7寶媽Sydney強調，道歉僅是改正錯誤的第一步，「為了彌補錯誤，我將會更虛心去學習，提供正確的觀念給孩子，建立同理心」，並承諾未來會更加謹言慎行，將重心放在家庭及教育。不過貼文在不久後又刪除，且臉書粉專也消失，令外界感到十分不解。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney臉書粉專消失。（圖／翻攝自臉書）
回顧整起事件，7寶媽Sydney日前直播時，和兒子對談中提到「他們班（兒子班上）沒有人在資源班啦！我有問過老師」、「什麼資源班啦？太扯了」，當中還夾雜笑聲，讓外界質疑她在恥笑資源班的學生，引起大批網友不滿，也有許多公眾人物出聲撻伐，雖然先前已二度道歉，但仍難平息眾人怒火。

▲「林叨囝仔」七寶媽Sydney疑似訕笑資源班學生，引發眾怒。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）
▲「林叨囝仔」七寶媽Sydney疑似訕笑資源班學生，引發眾怒。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）

7寶媽嘲笑資源班慘了！第10間廠商發聲切割　康軒：遠離歧視言論

7寶媽業配笑資源班！《讀書共和國》社長親道歉：沒慎選合作對象

超哥新身分是Toyz同事！揮「超派鐵拳」3個月後認了：其實蠻內疚

「捲捲薯條」開賣2天完售！客買不到崩潰　麥當勞：銷售超過預期

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞