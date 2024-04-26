7寶媽訕笑資源班三度道歉！強調「這只是第1步」 下秒粉專消失了
網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney近日捲入失言風波，她在直播時被質疑恥笑、歧視「資源班」學生，隨後立即遭到炎上，並被多家廠商切割。7寶媽Sydney雖已二度道歉，但仍讓外界難以原諒。稍早7寶媽Sydney三度發文道歉，表示這僅是改正錯誤的第一步，未來會更虛心學習，提供正確觀念給孩子，不過道歉貼文發布不久後又被刪除，粉專目前也是關閉狀態。
記者賴禹妡／綜合報導
7寶媽Sydney今（26）日晚間三度發布道歉貼文，她表示自己作為一名家長和公眾人物，有責任正確地引導和教育孩子，並樹立孩子的榜樣，對此帶著沉重的心情，針對先前資源班的不當看法及言辭道歉。
7寶媽Sydney表示，因為自己的無知與偏見，對資源班學生持有錯誤的觀點，「並且我的笑在那一刻給人帶來了傷害」，對於輕蔑的態度感到非常抱歉，這樣的行為不僅錯誤，也非常不公正，「因為這忽略了每個孩子獨特的潛力和價值。」
7寶媽Sydney強調，道歉僅是改正錯誤的第一步，「為了彌補錯誤，我將會更虛心去學習，提供正確的觀念給孩子，建立同理心」，並承諾未來會更加謹言慎行，將重心放在家庭及教育。不過貼文在不久後又刪除，且臉書粉專也消失，令外界感到十分不解。
回顧整起事件，7寶媽Sydney日前直播時，和兒子對談中提到「他們班（兒子班上）沒有人在資源班啦！我有問過老師」、「什麼資源班啦？太扯了」，當中還夾雜笑聲，讓外界質疑她在恥笑資源班的學生，引起大批網友不滿，也有許多公眾人物出聲撻伐，雖然先前已二度道歉，但仍難平息眾人怒火。