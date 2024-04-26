澄清湖棒球場危機四伏仍開打？中職球員工會火大：請聯盟落實審查

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球員工會點名新莊球場、嘉義縣棒球場，還有澄清湖棒球場，都是可能產生危險物品的球場，不過因為中職聯盟日前先驗收澄清湖球場，卻又發生類似狀況，球員工會表示，建議聯盟積極「確實落實審查辦法」、「加入遇改善需求時的複檢措施」，以及「審慎檢討辦法落實範疇」，希望聯盟可以改進。
球員工會點名球場危機：
- 新莊棒球場：整建工程目前尚未啟動，受會員持續反映部分室內練習空間問題，盼獲有效改善。
- 嘉義縣棒球場：今年度受會員反映場地設施防護安全狀況，盼獲有效改善。
- 澄清湖棒球場：雖2023年4月曾因球場內安全考量暫停租借，但因球場內區域後續僅聘請專業養護，未列為整建工程內，故未安排審查。
據本會實務經驗，近年國內球場新(整)建工程完成後，即曾多次發生類似案例，包含鐵釘、磚塊、鐵條或玻璃瓶碎片等危險異物，都可能帶給場上從業人員嚴重傷害；為此，本會呼籲中職聯盟暨各球團正視雇主責任，對場內潛伏的職安問題提高危機意識。
再者，自中職聯盟制定《新(整)建球場審查小組辦法》後，至今僅有台北大巨蛋、樂天棒球場及台南亞太棒球場參考辦法審查；但諸如新莊棒球場、嘉義縣立棒球場及澄清湖棒球場等有整建工程或長時間未由職棒賽事使用的球場，似均尚未依該辦法進行審查，本會也已陸續接獲會員反映問題。
雖部分場地問題，仍介於「工程驗收」及「場地品質審查」間的模糊區段，但本會期盼雇主能為保護勞工持續精進審查程序 (例如將金屬探測器和透地雷達掃瞄列為必審項目，便是藉本事件進步的作法)。再者，也建議聯盟積極「確實落實審查辦法」、「加入遇改善需求時的複檢措施」，以及「審慎檢討辦法落實範疇」，否則各地球場面對頻繁使用、養護能量有限的時代、勢必又將累積層出不窮的職業安全問題。
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