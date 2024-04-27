SHIBUYA TSUTAYA回來了！澀谷必遊路口地標 星巴克等樓層指南曝
早於1999年就開幕的「SHIBUYA TSUTAYA」，位在東京澀谷知名的「Scramble Crossing（澀谷十字路口）」旁，多年來是重要地標象徵，尤其不少旅人會坐在星巴客內喝咖啡並觀望同時有上千人於路口交錯往來的奇景。之前該棟建築1至5樓為CD、DVD販售等服務，時代改變後線上串流取代實體唱片，「SHIBUYA TSUTAYA」也在去（2023）年10月31日暫停營業，經過半年改裝後，終於再度回歸，而旅客最常去的星巴克Starbuck依舊還有，位在1、2樓，且佔地更廣闊，至於其他各樓層介紹，本篇一次看。
記者葉盛耀/綜合報導
日本體驗式零售CCC集團（Culture Convenience Club株式會社）旗下擁有TSUTAYA、蔦屋書店等品牌，其中「SHIBUYA TSUTAYA」是「TSUTAYA」複合式旗艦店的代表作之一，當初主要服務是提供購買和租借電影、音樂、書籍漫畫、遊戲等多功能娛樂內容。重新打造的「SHIBUYA TSUTAYA」，不僅重新改造建築空間，亦邀來設計大師原研哉操刀打造全新品牌Logo。全新「SHIBUYA TSUTAYA」甫於4月25日重新開幕，各樓層介紹如下。
▪ B2樓層：規劃為偶像主題展演空間，提供歌手、動漫舉辦期間限定特展。
▪ B1~1樓：為期間限定商店「SIPS」，不定期推出各種特展。另外，B1能與澀谷地鐵站直接相連
▪ 1、2樓：原本的星巴克保留著，且空間更大，1樓限外帶，2樓提供約100個座位。標榜可以將澀谷的城市景觀盡收眼底，俯瞰澀谷世界著名的旅遊勝地「Scramble Crossing（澀谷十字路口）」。
▪ 3、4樓：原唱片區則改為工作複合空間「SHARE LOUNGE」，可以享受甜點、飲料吃到飽，還能免費閱讀TSUTAYA書籍。尤其3樓有站立區，同樣可眺望澀谷十字路口。費用為每人60分鐘1650日圓（含稅）起
▪ 5樓：是「POKÉMON CARD LOUNGE」，為廣大寶可夢迷設計的卡牌娛樂空間，遊戲需要的道具皆可免費借用，還有免費飲料、點心（約50種飲料、30款點心），可以邊玩邊享用，價格為每人60分鐘1500日圓（未稅）起。另還有產品銷售區。
▪ 6樓：專賣動漫、VTuber限定商品的「IP書店」。
▪ 7樓：為「動漫聯名CAFÉ」，不定期與當紅動漫推出原創餐點。與《WIND BREAKER》的合作即日起開始，《BATTLE OF TOKYO》將於2024年5月15日星期三開始。
▪ 8樓：保留原本的戶外舞台空間，為「露天舞台」。
SHIBUYA TSUTAYA資訊
地址：東京都渋谷区宇田川町21-6
重新開幕日：2024年04月25日（四）
各樓層規劃：
·地下2樓 Entertainment Wonderland
·地下1樓 SIPS B
·1樓 星巴克、SIPS A
·2樓 星巴克
·3樓 SHARE LOUNGE
·4樓 SHARE LOUNGE
·5樓 POKÉMON CARD LOUNGE
·6樓 IP書店
·7樓 動漫聯名CAFÉ
·8樓 STUDIO
官網：https://shibuyatsutaya.tsite.jp
SHIBUYA TSUTAYA之外，從東京台場搬遷至東京的地標「麻布台Hills」的全新「teamLab無界：森大廈數位藝術美術館」，也是今年2月開幕，由沒有邊界的藝術群所組成的，被稱為「沒有地圖的美術館」，三大創作「泡泡宇宙」「花與人」「黑浪」及其他作品互動進而融為一體，更多的場所流動，更複雜地相互關聯，人們可以完全沉浸在這沒有邊界的世界中探索。