誤入退貨箱！美國萌貓跨州「上千公里」終尋獲 沒水沒食物撐6天
美國猶他州一對夫婦飼養的貓咪，本月中旬因不小心誤入家裡的亞馬遜退貨包裹，結果就這樣被送到遙遠的加州，找不到愛貓的飼主心急如焚，所幸後來接獲通知說有貓咪的下落，多虧先前已幫愛貓植入晶片。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，這隻名叫加利娜（Galena）的貓，平常就喜歡躲在箱子之類的地方玩耍，本月10日，飼主馬特（Matt Clark）和凱莉（Carrie）整理了一箱要退換貨的鞋子，準備寄回電商亞馬遜，但因為沒注意到加利娜當時就在箱子裡，導致她和鞋子一起被寄送出去。
在發現加利娜失蹤後，馬特夫婦和朋友一起將社區都翻遍了，還在鎮上到處張貼失蹤海報，數天後收到一條簡訊，通知她去加州一家獸醫診所接貓咪回家。
報導指出，加利娜失蹤時，身上已植入晶片，在抵達加州後，被亞馬遜配送站的員工，在檢查包裹時發現，得以進行身分掃描，凱莉表示，一開始她以為是發簡訊的人惡作劇，後來才發現貓咪真的在加州，趕緊和丈夫訂了飛往加州的機票。
雖然歷經6天沒水、沒食物，又跋涉650英里（約1046公里）的長距離州際旅行，但加利娜並無大礙，目前也已成功與主人團聚。