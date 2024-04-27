半夜6.1地震！Ella被晃醒「衝到兒子房間」 無助喊：不知幾次了
花蓮外海3日發生規模7.2強震，至今大小餘震不歇，今（27）日凌晨2點21分、2點49分又出現規模6.1、5.8餘震，最大震度4級，全台有感。家住內湖的Ella（陳嘉樺），感受3級搖晃程度，她當下衝去兒子勁寶的房間，無助吐露心聲：「不知是第幾次被這樣震醒了...」
記者楊穎軒／綜合報導
Ella今天半夜2點27分發文：「凌晨2:22分被地震晃醒，這個月以來，不知是第幾次被這樣震醒了，震到有時候醒著的時候，都會有幻覺是不是又地震...」她坦言自己會害怕、緊張，不過為母則強，「第一時間衝去孩子房間，確保一家安全」，同時跟大家報平安，希望每個人也都安然無恙，並祈禱不要再有災情。
貼文一出，許多也被震醒的網友留言：「不平靜的夜」、「好煩好焦慮」、「這幾天不是被地震就是被雷聲嚇到醒來」、「真的，每天都覺得隨時隨地有地震」、「平安...我是被室友尖叫嚇醒的」、「媽媽都先衝去看孩子的」、「深呼吸～然後再度深度睡著～明天還在，明天還有要忙的...」
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