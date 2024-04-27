布林肯會晤習近平！對話無交集 美中關係「急劇下滑到穩步惡化」
美國國務卿布林肯（Antony Blinken），26日下午於北京人民大會堂，與中國國家主席習近平會晤，不少專家學者都不看好這次會面，認為實際成果太少，美中關係只是從「急劇下滑」走向「穩步惡化」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《美國之音》報導，康奈爾大學國際關係教授卡爾森（Allen Carlson）認為，布林肯此行凸顯出，儘管兩國關係似乎已穩定下來，但並不代表分歧不再擴大和深化，相反，兩國關係有走向「穩步惡化」的趨勢，雙方明顯在實質性問題上沒有什麼共同點。
卡爾森續指，美中雙方都不想公開衝突，但彼此利益差距仍然很大，中國可能自認已足夠強大，在涉及國家核心利益的問題上，無須再屈服於美國，雙方貌似都在談合作關係，但都不願意（或無法）做出讓步，從而真正讓兩國關係更加穩固。
日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫，也在接受《希望之聲》採訪時表示，現在的大局是中國求著手裡有很多牌的美國，雙方打心理戰，中國不願意讓外界，特別是不願意讓國內看出中國比較需要求美國，所以就刻意矮化布林肯，希望能在交涉上獲得更有利的地位；認為此次布林肯見了習近平，雙方的對話是平行線，應該沒有太大的成果，而中國到現在也沒有拿出一套新的方法對付美國，何況時局已經改變，美國人已經不會再受騙。