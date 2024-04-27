台塑董事候選名單出爐！總經理郭文筆首次上榜、接董座呼聲高
台塑四寶今年有台塑（1301）、台化（1326）及台塑化（6505）股東會將進行董事改選。台塑昨（26）日公布董事候選名單，繼台塑化董事長陳寶郎退出台塑化董事候選名單後，林健男也退出台塑董事候選名單，而台塑董事名單中新增現任總經理郭文筆，被外界認為是接任董事長的熱門人選，交棒態勢成形。
記者李琦瑋／台北報導
台塑董事長林健男、台塑化董事長陳寳郎表達階段性任務完成，擬啟動專業經理人新交棒計畫，之後將擔任最高顧問，持續輔助台塑集團。
據悉，台塑化以現任總經理曹明升任董事長，執行副總林克彥升任總經理為規劃交棒方案；台塑則以規劃現任總經理郭文筆升任董事長兼任總經理的呼聲較高。
今年台塑三寶都要進行董事改選，依據法令規定，獨立董事需達三分之一席次，台塑、台化及台塑化今年改選的新董事會席次，從現有15席縮減為12席。
本次台塑共提名12名董事，包括4名獨立董事。董事提名名單中，王家代表4席為王文淵、王瑞華、王文潮及王雪紅，專業經理人代表4席為何敏廷、吳國雄、林善志、郭文筆。
獨立董事4席為魏啟林、吳清基、施顏祥、葉清澤，其中，郭文筆與葉清澤都是新的提名人選。葉清澤為聯發紡織董事長、台灣區人造纖維製造工業同業公會理事。