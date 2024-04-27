花蓮醫出海賞鯨失去音信！背包、名片遺留船上 最後身影曝光
花蓮慈濟醫院一名56歲古姓醫師，21日前往礁溪參加醫學研討會後失聯，家屬焦急報案，經調閱監視器後發現，古男當日下午隻身前往登船賞鯨遊龜山島，船返程到港後卻不見人影，只留下背包和名片在船上，推測疑似落海，海巡署已出動協尋，監視器也拍下古男排隊搭船的最後身影。
社會組／綜合報導
古男家屬在臉書《登山通報站》發出尋人啟事，表示上週日（21日）告知家人說要到宜蘭佛光大學校區與附近山區步道走走卻失聯，已請礁溪分局協助。警方透過基地台定位，發現古男曾前往礁溪林美步道，連續3天派員前往山區周邊搜索，至今未果。
警方調閱監視器後，卻發現古男近中午離開飯店後，搭乘計程車到頭城烏石港，並至漁會櫃檯購買船票，排隊搭乘下午1時的賞鯨船，然而返港時卻未見其身影。
據了解，該船班僅出海賞鯨及繞龜山島，並未讓乘客登島，最後在下午3點返回烏石港，賞鯨船工作人員及岸巡清點人數時，疑似將穿著便服的解說員誤認遊客算進人數，因此未察覺古男失蹤，當日也無人反應有人落海。
工作人員巡視船隻時，發現古男背包、名片，試圖致電聯繫卻電話不通，因此將背包PO上失物招領群組，但未接到任何人主動聯繫。經確認古男前往搭船後，海巡隊已出動協尋，至於古男手機定位為何出現在山區，研判為訊號誤差所致。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995