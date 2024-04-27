《不夠善良》迎結局！國師爆不只2女主是水瓶 還有最早進組的她
台劇《不夠善良的我們》本週末迎來大結局，林依晨（飾演簡慶芬）與許瑋甯（飾演Rebecca張怡靜）劇中充滿較勁，愛追劇的國師唐綺陽爆料，兩大女主角的星座設定，與最早進劇組、本劇配樂Tanya蔡健雅恰巧都是水瓶座：「這種巧合是不是讓人起了一身雞皮疙瘩？說是神的安排也不為過。」
記者黃雅琪／綜合報導
《不夠善良的我們》劇情刻畫寫實，真實呈現出現代女性所面臨的人生課題，包括長照壓力、丈夫的冷暴力、結婚生子、婆媳關係等議題，觸動觀眾心聲造成廣大迴響，本週末也將迎來精彩大結局。
向來愛追劇的國師唐綺陽，邀來擔任本劇配樂的蔡健雅錄製podcast：「劇中兩位女主角，一開始就被設定為日水瓶、升雙子，也跟Tanya的太陽上升配置一模一樣（事前導演並不知情），這種巧合是不是讓人起了一身雞皮疙瘩？說是神的安排也不為過，果然合作得很愉快，成績超好！」
唐綺陽提到，蔡健雅有分享自己「與神連結」的經驗：「包括買下現在房子的經歷，跟宇宙下了想當配樂的訂單等，果然才許下心願，就收到導演徐譽庭的邀約，根本顯化王。」其實蔡健雅在角色台詞還沒出來前就加入劇組，全劇的音樂是最先創作出來、才開拍劇情，讓演員在美妙音樂中演出。
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