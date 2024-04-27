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林依晨看完《不夠善良的我們》大結局了！本人忍不住洩4字心得

▲林依晨追完《不夠善良的我們》大結局，分享簡短心得。（圖／林依晨IG）
▲林依晨追完《不夠善良的我們》大結局，分享簡短心得。（圖／林依晨IG）

記者楊穎軒／綜合報導

台劇《不夠善良的我們》由金鐘導演徐譽庭編導，至今播畢6集，兩岸劇迷盛讚節奏引人入勝、林依晨演技封神、許瑋甯表演催淚，小奶狗柯震東和賀軍翔造型也成為話題。該劇今（27）日晚間9點迎來大結局，演小三被封為「聖母婊」的林依晨，已經在導演家追完8集，直呼：「太過癮了！」

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▲《不夠善良的我們》林依晨（左）報復性出軌藍葦華。（圖／公視、MyVideo提供）
▲《不夠善良的我們》今晚播出完結篇。（圖／公視、MyVideo提供）
林依晨昨天在IG發文表示，前一天去導演徐譽庭家裡，一口氣把《不夠善良的我們》8集看完，附上的照片，林依晨大素顏，一身輕裝，盤腿坐在客廳沙發上，前方電視螢幕播著柯震東、許瑋甯對戲的畫面，小圓桌上還有兩杯手搖飲，「一次拚完一到八集，真是太過癮了！聖母婊由衷喜悅+感激！」

▲林依晨和友人到徐譽庭家，搶先看完8集《不夠善良的我們》。（圖／林依晨IG）
▲▼林依晨和友人到徐譽庭家，搶先看完8集《不夠善良的我們》，吊足觀眾胃口。（圖／林依晨IG）
▲▼林依晨和友人到徐譽庭家，搶先看完8集《不夠善良的我們》。（圖／林依晨IG）
貼文一出，閨密六月留言：「噗！聖母X！簡慶芬怎麼這麼幽默哦！」大批劇迷湧入大呼：「妳怎麼那麼幸福看到第八集了！我羨慕妳」、「只有八集...不夠過癮的我們」、「妳的演技永遠不會讓人失望！一次比一次厲害」、「但我覺得慶芬感覺很認命」、「就算是這樣的簡慶芬還是讓人太愛了吧」、「應該續拍慶芬原生家庭...」

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