台灣啦啦隊第一人！樂天桃猿女神壯壯　重磅加盟韓職足球隊水原FC

我是廣告 請繼續往下閱讀
壯壯將於4/29抵達韓國，她表示：「4/30為正式出道的第一場主場賽事表演日，非常期待能看到大家，我會努力認真應援！為你們加油的！我們球場見囉！Fighting ！」
壯壯是誰？為何可以反攻韓國
壯壯，本名沈立心。從綜藝節目「國光幫幫忙」出道，曾經擔任過「國光女神」。2013-2016年從兄弟象到中信兄弟時期橫跨兩大時期，擔任過啦啦隊Passion Sisters隊長。2017年至韓國出席世界棒球經典賽，擔任「台灣隊長」為中華隊帶隊啦啦隊替台灣加油。而他也在之後加入樂天女孩，擔任女團長。
水原FC是什麼球隊？今年排名如何
水原足球俱樂部是2003年水原市政府成立的一支足球隊，參加南韓國家聯賽。
2012年12月，水原足球俱樂部被批准加入K聯賽。水原足球俱樂部是南韓足球協會新成立的挑戰K聯賽創始球隊，並參加2013年挑戰K聯賽。
2015年，水原FC在聯賽中得到第3名，透過升降及附加賽升入2016年經典K聯賽，不過水原FC也成為K聯賽的匆匆過客，在2016賽季拿到10勝9平19負，積39分墊底降級，回到挑戰K聯賽。
2020年，水原FC在聯賽中得到第2名，透過升降及附加賽升入2021年K聯賽1。去年水原FC為第11名，今年則是排名第5，希望壯壯加入可成為新一代勝利女神。
壯壯小檔案：
本名：沈立心
藝名：짱짱 （ㄓㄤˉ ㄓㄤˉ）
背號：10號
出生年月日：1991年8月12日（32歲）
出生地：高雄市
星座：獅子座
水原足球俱樂部
（韓語：수원 FC/水原 FC,英語：Suwon Football Club）
是一家位於南韓京畿道水原市的職業足球俱樂部。現時參加K聯賽1。他們的主場比賽放在水原綜合體育場進行。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁