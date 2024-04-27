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台灣啦啦隊第一人！樂天桃猿女神壯壯　重磅加盟韓職足球隊水原FC

▲台灣啦啦隊第一人！樂天桃猿女神壯壯加盟韓職水原FC足球隊。（圖／壯壯臉書）
▲台灣啦啦隊第一人！樂天桃猿女神壯壯加盟韓職水原FC足球隊。（圖／壯壯臉書）

記者吳政紘/綜合報導

樂天桃猿棒球隊女團長「壯壯」(本名：沈立心）今（27）日宣布，自己重磅加盟國足球隊水原FC，成為台灣啦啦隊前進韓職第一人，而這也是今年大舉外援加入中職啦啦隊後，首度有台灣啦啦隊員前進韓職足球隊。水原FC是一家位於南韓京畿道水原市的職業足球俱樂部，現在正在參加韓國K1聯賽。他們的主場比賽在水原綜合體育場進行。過去樂天桃猿就曾到香港、韓國水原FC交流過，在足球場，更能發揮啦啦隊的特色。

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壯壯寫下：「終於等到可以公佈這一天啦，重磅加盟，台式應援要正式進入韓國啦，非常榮幸在2024年有這麼特別的機會，正式加入水原足球俱樂部成為他們的一份子，這次也是首次台灣啦啦隊外援加盟韓國球隊。」

樂天桃猿女神壯壯加盟韓職水原FC足球隊。（圖／壯壯臉書）
樂天桃猿女神壯壯加盟韓職水原FC足球隊。（圖／壯壯臉書）
壯壯將於4/29抵達韓國，她表示：「4/30為正式出道的第一場主場賽事表演日，非常期待能看到大家，我會努力認真應援！為你們加油的！我們球場見囉！Fighting ！」

壯壯是誰？為何可以反攻韓國

壯壯，本名沈立心。從綜藝節目「國光幫幫忙」出道，曾經擔任過「國光女神」。2013-2016年從兄弟象到中信兄弟時期橫跨兩大時期，擔任過啦啦隊Passion Sisters隊長。2017年至韓國出席世界棒球經典賽，擔任「台灣隊長」為中華隊帶隊啦啦隊替台灣加油。而他也在之後加入樂天女孩，擔任女團長。

▲壯壯加盟韓職水原FC足球隊。（圖／壯壯臉書）
▲壯壯加盟韓職水原FC足球隊。（圖／壯壯臉書）
水原FC是什麼球隊？今年排名如何

水原足球俱樂部是2003年水原市政府成立的一支足球隊，參加南韓國家聯賽。

2012年12月，水原足球俱樂部被批准加入K聯賽。水原足球俱樂部是南韓足球協會新成立的挑戰K聯賽創始球隊，並參加2013年挑戰K聯賽。

2015年，水原FC在聯賽中得到第3名，透過升降及附加賽升入2016年經典K聯賽，不過水原FC也成為K聯賽的匆匆過客，在2016賽季拿到10勝9平19負，積39分墊底降級，回到挑戰K聯賽。

2020年，水原FC在聯賽中得到第2名，透過升降及附加賽升入2021年K聯賽1。去年水原FC為第11名，今年則是排名第5，希望壯壯加入可成為新一代勝利女神。

▲水原FC成立已久，並在2010年奪冠，李勝宇是明星球員。（圖／水原FC官網）
▲水原FC成立已久，並在2010年奪冠，李勝宇是明星球員。（圖／水原FC官網）
壯壯小檔案：

本名：沈立心

藝名：짱짱 （ㄓㄤˉ ㄓㄤˉ）

背號：10號

出生年月日：1991年8月12日（32歲）

出生地：高雄市

星座：獅子座

水原足球俱樂部

（韓語：수원 FC/水原 FC,英語：Suwon Football Club）

是一家位於南韓京畿道水原市的職業足球俱樂部。現時參加K聯賽1。他們的主場比賽放在水原綜合體育場進行。

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