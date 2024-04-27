「到2030年都沒缺電！」　陳建仁要柯文哲別抹黑造謠製造恐慌

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陳建仁提到，從2016年以來，政府就積極地因應世界淨零排碳趨勢，從「展綠、增氣、減煤跟非核」這四個基礎上，發展台灣能源轉型，他舉例說，離岸風電機組已從2016年是0支，到現在已經將近了300支；再生能源中風電、光電的發電量，在這幾年來，從2016年到現在已經增加了將近6倍。
陳建仁續指，更重要的，若以離岸風電的發電量能來看，台灣比起日本跟南韓都要來得好很多，也是亞洲民主國家當中排名在最前面的；除此之外，從北到南，在6個發電廠當中增設燃氣機組，到2030年時，累積的發電容量會增加9百萬瓩（GW），這比預估的增加用電量7百萬瓩還要多。
「整個能源發展，是朝正確的道路上走，而能源到2030年都沒有缺電的情況！」陳建仁呼籲，希望柯文哲及其他在野黨人士，不要再繼續抹黑、造謠，造成民眾的恐慌，這實在是不必要，「我們以科學事實來跟大家做說明，才是正確的」。
另外，就國民黨立院黨團總召傅崐萁昨率16名藍委訪中，引發外界關注，陳建仁說，這幾年來，中國藉著經貿威脅，不斷地利用沒有科學根據的方式禁止台灣水果，包括釋迦、蓮霧、鳳梨等，還有石斑魚的進口，造成了農漁民很大的損失，且很重要的，最近對於「聚碳酸酯」進口也進行反傾銷稅，「這些經貿的脅迫，實際上都使得我們受到很多的打擊」。
陳建仁提到，在包括經濟部、農業部，和農民以及業者來不斷地溝通、不斷地協助他們的結果，繼續擴展國內的內銷網絡以外；更重要的，台灣也此契機拓展很多對外貿易的情況、有很好成果。
陳建仁說，希望兩岸是要有健康有序的交流，在這樣過程當中，大家能夠在尊重對等的方式，且不要設置政治前提情況下，繼續來促進兩岸交流，這樣才能夠真正造福兩岸的人民，「我希望中國能夠釋出善意，讓我們兩岸能夠更健康有序的交流」。