汐止8旬翁上山種菜失聯！警消搜救4天未果 今早驚見他自行下山
新北市汐止區1名82歲戴姓老翁，23日清晨6時照慣例至橫科路附近山區種菜，直至深夜未歸，家屬焦急請求協尋，但連日搜尋未果。今（27）日上午，警消出動50人再度上山尋人，結果卻在途中遇到戴翁正自行下山，身體明顯虛弱但意識清醒，臉部有瘀傷及四肢擦挫傷，隨即協助老翁就醫。
社會組／綜合報導
據了解，戴翁當日上午照慣例，告知家人前往山區種菜、採竹筍，原本固定上午10時返家用早餐，但直至晚間11點都不見人影，家屬焦急報案求助。警方調閱監視器，見戴翁當日下午2時曾騎車下山至超商買菸，隨後再度騎車上山，後續就不見下山身影。
警消連日出動協尋，25日先是在山區發現裝有竹筍的袋子，並以該處為中心向四處尋找，但都沒找到人。直到今日上午，警消再度出動上山找人，卻在上午9時許遇到步履蹣跚自行下山的戴翁，立即協助將他送醫救治，經初步檢查，發現臉部瘀傷及四肢擦挫傷，所幸生命跡象穩定，已通知家屬到場。
經詢問得知，當日天雨路滑，戴翁不慎跌落坑洞受困，呼救周邊都無人回應，加上沒帶手機習慣，導致聯繫不上親屬，行蹤成謎。因幾日無進食身體虛弱，雖曾聽見消防人員搜救聲響，但無力氣呼叫回應，直到今天才稍有體力，用盡全力爬出坑洞後自行下山。