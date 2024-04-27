國道驚魂！3KG鋼板「射穿玻璃砸進副駕」 一家3口逃過死劫
國道恐怖事件！一名男子在25日開車載著妻小行經國道3號苗栗後龍路段，突然天外飛來一塊重量達3公斤的鋼板，砸中前擋風玻璃，擦擊座椅再掉落後座踏墊，一家3口受到嚴重驚嚇，所幸無人傷亡，國道警方將調閱相關影像，找出掉落物車主。
記者孫唯容／綜合報導
根據警方調查，25日晚間8時23分左右，38歲的李姓男子行經國道3號南下118.8公里處內側車道時，車輛慘遭不明金屬物體砸中引擎蓋及前擋風玻璃，最終在掉落後座踏墊，警方獲報後，正調閱附近監視器影像，要比對相關車輛通知車主到案說明。
車內行車記錄器顯示，原先轎車平穩行駛在國3後龍路段內側車道，突然間傳出「砰」巨響，右下角擋風玻璃被不明物體砸穿，最終滾到後座，嚇壞李男與李妻，孩子也哭聲四起，李男頻問後座的妻小說「人有沒有怎樣？」，妻子則回「沒事，孩子沒事」，一家三口有驚無險。
警方將調閱監視錄影器影像比對相關車輛，通知車主到案說明，同時呼籲民眾，車輛於行駛道路前應檢查車輛機件、設備是否穩妥，避免機件或設備掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰；若涉嫌刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪部分，等待調查後移送地檢署偵辦。