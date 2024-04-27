中國男當「試踹員」、踹出月薪2萬！不加班還包吃 網：好紓壓
這樣的工作內容，你可會有興趣？中國浙江麗水1名「00後」周姓男子，在製門工廠擔任「試踹員」，一天工作7.5小時，平常就是使勁踹工廠生產的門，來檢測耐撞品質是否達標，還有免費午餐可吃。雖然薪水不算高，但仍讓不少中國網友直呼：「這工作真是紓壓。」
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，周男原本是設計師，無意間看到試踹員的工作，要求應徵者年輕、有活力，覺得相當有趣，也順利應徵上，天天除了踹門，月薪還有5千元人民幣，折合新台幣約2萬2千元，工廠裡出品的每扇門，只有通過他的檢查，才能送到客戶手中。
「踹完之後要統計那些門有沒有損傷、門把有沒有撞壞、門內的電子貓眼能不能正常開啟。主要是臨摹一些生活中，生氣的人踹門、甩門等一些『非正常使用』的情況下，門的耐力好不好，能否繼續正常使用。」
許多中國網友都留言，有人打趣的說：「好紓壓的工作」、「強身健體」、「我也想應徵」、「挺有活力的呀」。但也有不少人要他保重身體：「記得勤換腿，不然工作多年後，一腿長一腿短」、「膝蓋還好嗎」、「記得一雙腿輪流踹，別只用一隻」、「這種工作比較適合機器人來做，看了好痠」。