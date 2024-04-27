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楊謹華曝「回不去的友情」真相！陸網瘋傳想挽回的對象是蕭亞軒

▲楊謹華在《乘風2024》（《浪姐5》）上提到一段回不去的友情故事，被猜測是在說蕭亞軒。（圖／微博）
▲楊謹華在《乘風2024》（《浪姐5》）上提到一段回不去的友情故事，被猜測是在說蕭亞軒。（圖／微博）

記者黃雅琪／綜合報導

楊謹華加入《乘風2024》（《浪姐5》）節目錄製，在節目上與隊友聊天時，提及一段「回不去的友情」故事：「我其實真的有想要挽回。」感念兩人之間發生一些事情、難以挽回友誼。節目曝光後引起中國大陸網友熱烈討論，許多人認為楊謹華所說的友人就是在指蕭亞軒。

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▲楊謹華在節目上提到一段回不去的友情故事。（圖／微博）
▲楊謹華在節目上坦言，曾想挽回這段破裂的友誼。（圖／微博）
《乘風2024》開播後引爆話題，近日楊謹華在節目上與隊友聊天時，坦言自己對友情很看重，並提到曾有一段深刻交往的友誼，發生了一些事情後破裂了：「我們中間發生了一些事，那些事會讓我們回不去，我其實真的有想要挽回，但是真正的很多東西都回不去，會有遺憾，但是生活圈不一樣就不勉強，我希望她可以過得很好。」

▲楊謹華（右）和蕭亞軒是演藝圈內著名的閨密。（圖／微博）
▲楊謹華（右）和蕭亞軒是演藝圈內著名的閨密。（圖／微博）
這段節目內容曝光後，中國大陸網友瘋狂猜測，楊謹華所指的「回不去的友情」就是在說蕭亞軒。楊謹華和蕭亞軒是演藝圈內知名的好朋友，這次輿論風向之所以會指向蕭亞軒的原因，其實是發生在2017年簽約事件，當年有週刊爆出楊謹華將經紀約簽給蕭亞軒前東家，蕭亞軒多次挽回她卻未果，因而導致雙方友誼破裂。

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