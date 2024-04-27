全聯母親節買1送1！染髮霜半價、衛生紙88元　好市多洗衣精折百元

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📍門市即起至5月9日
◾每週六、日、一，於門市持福利卡買保養/美妝品/功能性保健食品，單筆每滿888元現折100元
◾臉部清潔保養優惠，單筆每滿249元現折20元
◾染髮劑單筆每滿299元贈100福利點
◾美吾髮漢芳染護髮染髮霜，黑栗棕/麥茶深棕/自然栗棕買1送1，原價469元、特價235元
◾566植萃護髮染髮霜買1送1，原價398元、特價199元
◾高露潔抗敏感高效抗敏科技牙膏120g買1送1，原價178元、特價89元
◾春風抽取式衛生紙(100抽*8包)買1送1，原價176元、特價88元
◾SCOTT可麗舒頂級3層柔厚抽取衛生紙(100抽*10包)買1送1，原價299元、特價150元
◾凡士林肌亮水潤精華凝乳330ml，第二件5折，原價265元、特價199元
◾古寶沐潤沐浴乳買1送1，原價237元、特價119元
🟡家樂福
📍門市即起至5月12日前
◾單筆購買鍋具商品，每滿1,500元送150元現金折價券
◾水晶肥皂抗菌防霉防瞞洗衣液體皂買1送1，原價199元、特價100元
◾樂扣樂扣PET立臥兩用水壺1900毫升買1送1，原價364元、特價182元
◾巴洛克不沾平底鍋30公分買1送1，原價1280元、特價640元
◾德國BEKA單柄平底鍋茵杜克系列28公分買1送1，原價1500元、特價750元
◾會員消費不限金額加價購：
1、熊寶貝護衣芳香豆補充包系列，300毫升，加價購99元/包（價值198元）
2、泰山健康好理由，植醇葵花油/玄米油，600毫升，加價購89元/瓶（價值175元）
3、彩虹超細纖維清潔抹布12入，加價購99元/盒（價值139元）
🟡好市多
📍門市4月29日至5月9日前
◾高坑高粱酒牛肉高300g X 2包，原價579元、特價459元，現折120元
◾KINGMORI日本手工黃金芝麻架，原價369元、特價279元，現折90元
◾ARIEL抗臭新配防洗衣精補充包1100g X 6包，原價859元、特價679元，現折180元
◾名廚美饌港視羅波高 1.2kg X 2條入，原價315元、特價245元，現折70元
◾金御園冷凍蔥抓餅 120g X 30入，原價329元、特價259元，現折70元
◾涼感蓋毯152CM X 177CM，原價685元、特價535元，現折150元
◾美國特選無骨肩小排燒烤片，原價819元／公斤、特價699元／公斤，現折120元／公斤