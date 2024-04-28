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《不夠善良的我們》男神是一片歌手！合唱金曲歌后　免費送庫存CD

▲柯震東出演的《不夠善良的我們》播出完結篇，隨著戲劇熱度意外發現他是一片歌手，曾經和金曲歌后陳珊妮合唱，還把庫存CD送給粉絲。（圖／NOWnews資料照）
▲柯震東出演的《不夠善良的我們》播出完結篇，隨著戲劇熱度意外發現他是一片歌手，曾經和金曲歌后陳珊妮合唱，還把庫存CD送給粉絲。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

32歲柯震東從影12年，國片《那些年，我們一起追的女孩》讓他出道即迎來事業巔峰，後來再交出《再見瓦城》、《月老》等代表作，近年轉戰小螢幕，《愛愛內含光》、《不夠善良的我們》表演都在水準之上，入圍過金馬獎4次、得獎1次的他，演員身分鮮明。其實柯震東也是一片歌手，出過專輯、發過單曲，曾經和金曲歌后陳珊妮合唱，日前還把CD庫存免費送給粉絲。

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搭《那些年》順風車發片　與陳妍希男女對唱

《那些年，我們一起追的女孩》2011年8月正式上映，還是新人的柯震東一炮而紅，他先在電影原聲帶獻唱〈寂寞的咖啡因〉、翻唱〈永遠不回頭〉，後來索尼音樂趁勢幫柯震東打造個人專輯《有話直說》，請到薛忠銘製作、張簡君偉、倪子岡、葛大為、胡如虹、崔惟楷等人寫詞、譜曲，於同年11月11日發行，主打歌有〈有話直說〉、〈請比我愛她〉還有和陳妍希合唱的〈漂流瓶〉。

▲柯震東《有話直說》專輯封面。（圖／KKBOX官方網站）
▲柯震東《有話直說》專輯封面。（圖／KKBOX官方網站）
首張專輯賣到改版　8年後陳珊妮邀合作

柯震東的首張專輯在台灣、香港銷售量不錯，後續還推出「金獎慶功影音限量特別版」，附送寫真集、年曆及收錄3首主打歌MV的DVD。此外，金曲歌后、名音樂人陳珊妮2019年發行的《Juvenile A》專輯，也請到柯震東合唱〈35〉，該專輯拿下當年金曲獎最佳專輯製作人獎，陳珊妮在台上特別點名感謝柯震東。

▲柯震東（左）、陳妍希的男女對唱曲〈漂流瓶〉。。（圖／柯震東YouTube）
▲柯震東（左）、陳妍希的男女對唱曲〈漂流瓶〉。（圖／柯震東YouTube）
▲柯震東情歌主打〈請比我愛她〉MV。（圖／柯震東YouTube）
▲柯震東情歌主打〈請比我愛她〉MV。（圖／柯震東YouTube）
清點庫存CD送粉絲　自己留一張紀念

有趣的是，日前柯震東在Threads和粉絲閒聊，有人貼出收藏的《有話直說》CD，希望柯震東簽名，柯震東不只答應，隔天還發文宣布要送庫存專輯，「去公司確認了！我還剩14張專輯！也就是說可以送給你們13張！至於要怎麼抽人，我們這邊再討論一下！還是你們有什麼想法也可以留言給我 （不一定會採納）！」

▲柯震東出清公司庫存CD。（圖／柯震東Threads）

▲柯震東出清公司庫存CD。（圖／柯震東Threads）
▲柯震東出清公司庫存CD。（圖／柯震東Threads）
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