「粒保樂園」前進西雅圖！水手隊台灣日Wing Stars亮相 套票秒殺
美國職棒大聯盟西雅圖水手隊年度台灣日今日舉行，台鋼集團Wing Stars啦啦隊吸引大批粉絲到場支持，全場擠進3萬人，2千組的僑胞席套票也搶購一空，一票難求，台鋼雄鷹副領隊謝汶芳與西雅圖西雅圖台北經濟文化辦事處甄國清處長受邀擔任開球嘉賓投捕組合。
記者路皓惟/綜合報導
水手隊台灣日今日在T-Mobile球場盛大舉行，吸引了眾多球迷的矚目，由Wing Stars一粒、螢螢、林浠、瑈瑈、昆昆、妡0及恬魚在現場展現活力與魅力，開場表演更是將現場氣氛推向了高潮，「雄鷹展翅」音樂在主場響起，讓台式應援成為了整個球場的主旋律，讓現場球迷的熱情沸騰不已，這場充滿台灣元素的開場表演，不僅展現了台灣文化的獨特魅力，也為球賽的氣氛增添了一絲絲的熱情與活力。
當「雄鷹展翅」在球場響起時，女孩們心情格外澎湃，在這樣熱烈的氛圍下，一粒表示：「沒有想到在啦啦隊的第一年就能夠踏上國際舞台，實在是太不可思議了！這是對團隊的信心和信任，都成為我們一生中最珍貴的回憶。」
妡0則說：「去年跟著家人到洛杉磯天使隊觀賽，但今天很幸運可以站上球場，在上萬名球迷面前表演，這樣的視野轉變讓我感到非常振奮。」
隊長螢螢感性提到，「很意外會有這麼多觀眾認識我們，拍照會的排隊人潮也出乎我預料，這裡有來自世界各地的球迷，可能聽不懂中文及歌詞，希望能利用音樂跟我們的熱血感染到大家！」
除了場內表演，近2000名僑胞席皆完售，僑胞們都換上印有「TAIWAN」的水手隊台灣日專屬上衣，充滿親切感及熱情，活動中也安排女孩們與球迷進行拍照會，更特地帶著雄鷹紀念球與當地的僑胞互動，跨文化的交流不僅拉近了球迷與女孩們的距離，也讓女孩們感受到了來自千里之外的支持與溫暖。
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