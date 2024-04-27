重病妻已彌留「尪哭求過最後母親節」！ICU醫淚崩：蛋糕變好模糊
「這塊蛋糕怎麼看起來這麼模糊⋯」ICU醫師陳志金近日分享病患案例，由於母親節快到了，一名女病患已經進入彌留狀態，但先生仍求醫師「能不能撐到母親節？」希望孩子們能和媽媽度過最後一個母親節，陳志金與社工討論後，決定提前替女病患過母親節，完成家屬們的心願，當天吃到家屬分送的母親節蛋糕時，也忍不住淚崩喊：「對母親的思念，今年提早發作。」
記者賴禹妡／綜合報導
陳志金昨日在臉書分享病患案例，一名女病患已經進入彌留狀態，但老公仍求醫師「能不能撐到母親節？」因為他希望能讓孩子們和媽媽一起度過最後一個母親節，但陳志金當時觀察女病患的狀況，認為這個任務非常艱難，「但是，我們知道這個請求，對這位母親、對這位父親、對這個家庭，極為重要⋯我們不希望讓孩子們留下一輩子的遺憾。」
陳志金看到先生非常自責、內疚的模樣感到於心不忍，因此他除了不斷肯定先生為太太做的一切，也和社工討論後決定提前幫病患過母親節。家人買了蛋糕，親手替媽媽戴上心愛的帽子、圍巾，「我們引導著孩子們向媽媽道謝、道愛、道歉、道別，也請孩子們告訴媽媽，他們會乖乖的、好好照顧爸爸，爸爸也會好好的照顧孩子們。」
陳志金在淚水即將奪眶而出之際，默默回到值班室整理情緒，沒想到護理師不久後帶著蛋糕，進值班室說「家屬說希望能和您一起分享～」這讓陳志金瞬間淚崩，「這塊蛋糕怎麼看起來這麼模糊⋯明明是甜的蛋糕，怎麼嚐起來卻有一點鹹味？啊！是流下的淚水。」
動人的故事曝光後，讓不少網友也想起母親，紛紛落淚直呼「我的眼睛也模糊了，鼻頭好酸…很感動」、「人生最大的感傷即是道別」、「有洋蔥，努力讓遺憾不再發生，媽媽的好永遠在心裡」、「去年才失去摯愛的母親，看到文章讓我感到心酸眼眶泛淚，對母親的思念無時無刻」。