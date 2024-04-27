王柏融返台首次回桃園！球迷英雄式迎接 響起「夢花火」應援曲
中職台鋼雄鷹看板球星「大王」王柏融今（27）日面對樂天桃猿，回到最熟悉的桃園棒球場，這是他自日職返台後，首次回到前東家主場。王柏融首局站上打擊區時，現場響起大王應援曲「夢花火」，全場球迷也給予熱烈的掌聲歡迎「大王」。
記者路皓惟/綜合報導
首局台鋼雄鷹第二棒郭永維上場時，樂天球迷鼓掌歡迎這位昔日功臣，接著在得點圈有人時，輪到王柏融站上打擊區，獲得全場球迷歡呼，DJ還特別播放了王柏融的應援曲「夢花火」，迎接曾經為桃猿立下戰功的看板球星，為大王致勝最高的敬意。此外，二局上，藍寅倫登場也享有相同的禮遇。
去年總冠軍賽王柏融就以觀眾身份來到桃園棒球場，過去休賽季期間，大王也時常回到桃猿一起訓練。對於桃猿球迷的熱情歡迎，王柏融表示：「謝謝大家的支持。」
王柏融在2018年取得旅外自由球員資格，於該年台灣大賽結束後，啟用旅外入札程序，之後日本火腿鬥士以200萬美元簽下王柏融，結束在桃猿3年的時光，並於2019年正式展開旅日生涯。
2023年中職新軍台鋼雄鷹透過交易，送走狀元林子偉，從樂天換回旅日好手王柏融未來的返台議約權。去年日職賽季結束後，王柏融宣布離開火腿，返台投入中職，與台鋼簽下3年3600萬元合約。
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