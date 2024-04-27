漢來海港巨蛋店暫停營業至明日！11人身體不適 衛生局推測原因曝
不少饕客於今(27)日下午臨時接到簡訊通知，漢來海港高雄巨蛋店即刻起暫停營業至明（28）日整天，原因為衛生局今(27)日接獲醫院通報3人於4月26日至左營漢來海港巨蛋店，進食後發生腹瀉等腸胃道症狀，衛生局隨即派員現場稽查，經查疑有生熟食混用污染之虞，已同步針對可疑的食材(含蘋果蘿蔔汁、生蠔、生菜、生魚片、提拉米蘇、冰淇淋、生菜沙拉、主廚沙拉、冰塊等)及環境進行採檢檢體共20件，檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體56件檢驗中。
記者葉盛耀/綜合報導
經衛生局調查，截至目前於該兩時段用餐後出現不適症狀就醫累計11人，就醫後均已出院。為落實風險管理及損害控管預防性措施，業者將於4月27日至4月28日停業2日期間徹底清消改善，衛生局並同步進行複查，如未改善完成，可依照「食安法」第8條和第44條處6萬到2億元罰鍰。
漢來美食強調，報告目前仍無法確認是與餐廳食物有關，不過餐廳今日、明日暫停營業，採自主停業清消，另會和消費者達成協議，提供妥適的補償措施。
衛生局提到，如消費者因訂位被取消，或主張食物中毒者，請保存就醫單據（例如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害賠償，雙方若無處理共識，請消費者向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴，消保官會盡力協調以解決爭議。