橘貓每天地鐵站報到！「秒變吉祥物」還掛工作證 通勤族全被融化
地鐵站最萌員工！哥倫比亞麥德林（Medellín）地鐵站「Villa Sierra」，每天都會有一隻名叫米希（Mishi）的橘貓光顧，久了之後竟直接「原地上班」，不僅成為地鐵站非官方吉祥物，也和通勤旅客培養出融洽感情，甚至工作人員還替牠戴上工作證拍照，可愛模樣瞬間吸引網友們的注意。
記者賴禹妡／綜合報導
米希在2年前被新的家庭收養，家就住在地鐵站旁邊，某天早上米希偷溜出門時，路過地鐵站感到十分好奇，因此走入站內參觀。米希可愛的模樣引起眾人注意，工作人員也很快地發現牠的存在，發現米希家就在隔壁之後，還幫忙送牠回家。
不過，米希從此就對地鐵站感到著迷，每天都堅持到地鐵站報導，熟悉環境之後，還會趴在票卡機上和路過的旅客打招呼，也會跟著工作人員一起檢查纜車，和員工都相處得十分融洽。當米希閒下來的時候，就躺在地板上納涼休息，也不介意眾人摸摸牠、與牠合照。
米希等到晚上「下班」時間到了，就會回家陪伴主人，直到隔天一早再準時來上班，日復一日的規律作息，讓牠成為地鐵站的非官方吉祥物，在社區內也小有名氣，甚至連通勤的旅客都和米希變得熟識，因此工作人員還幫牠戴上工作證拍照，儼然已經將米希視為最特別的同事。