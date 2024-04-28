《不夠善良的我們》7大金句一次看！有些台詞只有長大了才懂

我是廣告 請繼續往下閱讀
作為I型人的觀眾，應該都很能體會Rebacca所說的這句話。我們有時只是不喜歡客套，不想要強勢，但在許多人眼裡卻被解讀成了難搞。為了不被討厭，我們總是逼自己順從社會的框架、他人的期望，到最後就真的累到忘記自己的模樣。
金句2：我以為40歲真的不惑，原來只是煩惱變另外一種。
何瑞之歷經到40歲，還是有許多煩惱，就像小時候長輩總說「長大你就懂了」，人們總是不斷期待時間與經歷能讓人變得通透，但事實上是，每個階段與年齡，都有不一樣的煩惱跟難題，20歲的人要去煩惱該如何開始工作，30歲要去煩惱該和誰結婚過一輩子，而40歲的人，單身的得努力存養老金，已經成家也有孩子和父母要撫養，煩惱並沒有消失，只是變成不同的樣子再度出現。
金句3：我這麼努力耶！我單槍匹馬的，連一個問我今天好不好的人都沒有。
劇情有個片段是Rebacca忙到一個段落，好不容易要在餐廳裡吃頓飯時，卻遇到單身歧視，只能坐在吧台位。她在任何事情上總是太過努力，但努力有時候總會讓人變得歇斯底里，也會消耗很多精力，但我們需要的並不是用很多的讚美把這些努力變得有價值，而是有一個人比起你的努力，更在乎你的感受。
金句4：我好像已經很久，都沒有那種「好快樂」的感覺了，大概是因為我不知道還可以追求什麼？
擁有好事業、好家庭的簡慶芬曾說過：「我好像已經很久，都沒有那種『好快樂』的感覺了，大概是因為我不知道還可以追求什麼？」在成年人的世界裡，「簡單」不容易，因為這個世界中有太多規則必須遵守，有太多利害關係需要權衡，還有太多責任需要成年人承擔，難以純粹地去享受享受快樂，除此之外，核心問題或許是成年人大多時候根本不知道自己想要的是什麼。
金句5：你知道自己扛著自己有多累嗎？
Rebacca看著出獄的哥哥張志豪不停地要錢，終於爆氣，對他脫口說出這句話。單打獨鬥的生活，所有瑣碎的小事都必須自己承擔，有多苦還真的只有自己知道，這句話相當貼合《不夠善良的我們》的核心，Rebecca跟簡慶芬一直都用自己的方式想像對方的生活，但其實社群上的動態，大多數都是濾鏡美化出來的，只有當事人知道事情的全貌。
金句6：快樂其實是用痛苦累積來的。
在簡慶芬的自白中，突然發現我們熱愛著，那個看似快樂，但卻不斷經歷著痛苦的自己，多半時候是只有這樣，我們才會覺得自己活著，才能顯得自己更有價值。但驀然回首，其實那時候的快樂似乎不是真的，因為當我們達到了社會所認為的更好的生活，就會發現那樣的快樂將以不可逆的方式快速消逝，辛苦努力的結果換來的卻是更多的空虛，然後繼續設立目標再達成這樣的周而復始，這樣真的快樂嗎？
金句7：為了抵達那個目標，必須先經歷多少痛苦，你計算過嗎？
簡慶芬在第1集的開頭曾講過這句台詞，從簡慶芬的自白中開始，她開始覺得人總是為了達到社會所認為應該抵達的里程碑而拚命努力，而這之中需要歷經不少痛苦，但獲得的快樂真的有讓那些疼痛值得嗎？但最重要的是，無論最後選擇怎樣的人生，都不要因走過的路程而後悔。