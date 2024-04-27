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宇宙人相隔4年再攻蛋！小玉公然開約女神陳綺貞〈私奔到月球〉　

▲宇宙人睽違4年再度攻上小巨蛋，終於聽到現場1萬位歌迷的尖叫聲，此外，主唱小玉還公然開約女神陳綺貞，一起坐上情人沙發開唱〈私奔到月球〉，讓粉絲們嗨翻。（圖／記者陳明中攝影）
▲宇宙人睽違4年再度攻上小巨蛋，終於聽到現場1萬位歌迷的尖叫聲，此外，主唱小玉還公然開約女神陳綺貞，一起坐上情人沙發開唱〈私奔到月球〉，讓粉絲們嗨翻。（圖／記者陳明中攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

金曲樂團宇宙人睽違4年，今（27）日再度攻上小巨蛋開唱，迎來成軍20周年《α：回到未來》 演唱會。主唱小玉感性表示，4年前因為疫情的關係，小巨蛋台下的歌迷們通通都戴上口罩，如今終於能聽到現場10000人的尖叫聲。有趣的是，宇宙人這次終於成功邀請到女神陳綺貞擔任神祕嘉賓，結果小玉竟公然開約女神一起唱歌，脫序到小小唱了幾句〈私奔到月球〉，讓大家笑到不行。

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▲宇宙人0427演唱會。（圖／記者陳明中攝影）
▲神祕嘉賓陳綺貞（右二）現身宇宙人小巨蛋演唱會飆唱，（圖／記者陳明中攝影）
再聽到小巨蛋現場1萬位歌迷的尖叫聲後，小玉才心滿意足地說：「這才對吧！這才是小巨蛋1萬人的聲音，謝謝你們！」而在帶來〈藍色的你〉之前，小玉希望大家放鬆，緩緩抬起頭，隨著音樂與海草一樣擺動。吉他手阿奎還把金曲獎獎座拿出來，直呼：「上次約定好，我帶獎盃來小巨蛋碰面了，謝謝你們（歌迷）集氣，這是我們一起得到的。」

▲宇宙人0427演唱會。（圖／記者陳明中攝影）
▲宇宙人小玉（左二）當場拿出珍藏已久的專輯，請陳綺貞（右二）簽名。（圖／記者陳明中攝影）
而這次宇宙人成功邀請到陪伴他們青春歲月的「陳老師」陳綺貞擔任神祕嘉賓，一登場合唱〈陪我玩〉、〈吉他手〉瞬間嗨爆全場。有趣的是，小玉見到心目中的女神顯得害羞又靦腆，不僅搬出珍藏已久的CD討簽名，還約陳綺貞一同坐上情人沙發甜蜜合唱，沒想到小玉直接失控，唱了原本流程沒有的歌曲〈私奔到月球〉，而陳綺貞也跟著哼唱幾句，兩人才趕緊喊卡，讓大家笑翻。

不過隨著舞台中央緩緩升起，背後螢幕瞬間轉化成浪漫的高空夜景，小玉和陳綺貞甜蜜合唱〈一起去巴黎〉、〈想把你拍成一部電影〉，彷彿整座小巨蛋都變成小玉的自肥大會，也讓台下歌迷聽得如痴如醉。

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▲宇宙人0427演唱會。（圖／記者陳明中攝影）
▲現場直接變成小玉（左）的自肥大會，像是在跟陳綺貞（右）約會一樣，甜蜜合唱。（圖／記者陳明中攝影）
▲宇宙人小巨蛋演唱會0427。（圖／記者陳明中攝影）
▲吉他手阿奎高舉金曲獎獎座，謝謝歌迷的集氣。（圖／記者陳明中攝影）
▲宇宙人小巨蛋演唱會0427。（圖／記者陳明中攝影）
▲貝斯手方Q笑說，宇宙人歌迷看起來安安靜靜，搶票時超級「恰（兇）」。（圖／記者陳明中攝影）
▲宇宙人小巨蛋演唱會0427。（圖／記者陳明中攝影）
▲宇宙人這次的舞台砸下重金，採用全透屏沉浸式巨型LED螢幕。（圖／記者陳明中攝影）

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