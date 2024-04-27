中職單日兩場延長賽！兄弟7:6賞統一2連敗　富邦林哲瑄敲再見安打

另一場賽事在新莊棒球場進行，富邦范國宸在首局擊出中外野安打，帶有1分打點，為球隊先馳得點，味全在5局追平比數。7局上味全龍攻勢再起，郭天信在得點圈情況下敲安，龍隊取得2：1領先。8局下富邦反攻，戴培峰掃出二壘安打，加上右外野手傳球失誤，一口氣攻佔三壘，接著林哲瑄安打打回追平分，正規9局打完，雙方還是2：2平手。延長10局上突破僵局制，林智勝安打攻下超前分，本季首打點開張，但10局下陳禹勳登板救援失敗，王正棠擊出適時安打，追成3：3平手。11局上富邦江國豪守住，11局下味全內野擺出「5人陣」，但還是被林哲瑄揮出再見安打。