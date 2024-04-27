大谷翔平本季第7轟！比肩隊史多項紀錄　道奇12：2打爆藍鳥5連勝

中職單日兩場延長賽！兄弟7:6賞統一2連敗　富邦林哲瑄敲再見安打

▲中信兄弟陳子豪11局下轟出追平兩分砲，並靠著統一劉予承再見暴投，兄弟7：6逆轉統一。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟陳子豪11局下轟出追平兩分砲，並靠著統一劉予承再見暴投，兄弟7：6逆轉統一。（圖／中信兄弟提供）

記者路皓惟/綜合報導

中職中信兄弟今（27）日與味全龍打到延長賽才分出勝負，11局下陳子豪炸裂轟出兩分砲，幫助兄弟續命，接著12局下滿壘局面，統一劉予承投出再見暴投，終場兄弟7：6逆轉擊敗統一，獅隊本季首度二連敗。另一場富邦悍將與味全龍之戰，一樣加班打到延長賽，11局下富邦靠著林哲瑄再見安打，終場4：3擊敗味全。

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中信兄弟艾士特先發6.1局被敲4安打失1分，投出8次三振，但兄弟牛棚又放火，9局上吳俊偉關門失敗，讓統一在9局上攻下關鍵2分扳平比數，正規9局打完雙方戰成4：4平手。

本季中職延長賽導入突破僵局制，10局兩隊都無功而返，11局上林靖凱、林安可先後敲出安打，統一6：4暫時領先，11局下兄弟陳子豪驚天兩分彈，一棒將戰局打回原點，12局上統一獅沒有攻下任何一分，12局下岳政華先站上二壘，王政順擊出內野安打，周思齊被敬遠，劉予承投出再見暴投，兄弟跑回致勝分。

另一場賽事在新莊棒球場進行，富邦范國宸在首局擊出中外野安打，帶有1分打點，為球隊先馳得點，味全在5局追平比數。7局上味全龍攻勢再起，郭天信在得點圈情況下敲安，龍隊取得2：1領先。

8局下富邦反攻，戴培峰掃出二壘安打，加上右外野手傳球失誤，一口氣攻佔三壘，接著林哲瑄安打打回追平分，正規9局打完，雙方還是2：2平手。

延長10局上突破僵局制，林智勝安打攻下超前分，本季首打點開張，但10局下陳禹勳登板救援失敗，王正棠擊出適時安打，追成3：3平手。11局上富邦江國豪守住，11局下味全內野擺出「5人陣」，但還是被林哲瑄揮出再見安打。

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