金秀賢有小三！金智媛《淚之女王》記憶被改想輕生　要嫁給尹殷盛

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洪海仁動腦瘤手術前，留了一本日記給白賢祐，但白賢祐被陷害成殺人犯入獄，日記最終傳到尹殷盛手中，尹殷盛詳細閱讀後，跟手術成功但失憶的洪海仁說「白賢祐是為了錢才跟妳結婚」，甚至指他有小三外遇，氣到洪海仁差點輕生，洪海仁聽完不疑有他，表示：「我為了外遇的男人要輕生？洪海仁真是可悲。」尹殷盛則安慰她只是心軟、善良的人。
洪海仁相信尹殷盛的一派胡言，連同「家人都不是好人」也深信不疑，決定等事情都處理完後，就會嫁給尹殷盛。
為了知道白賢祐是否如尹殷盛口中所言，她決定回家查看對方書房，撿到一台MP3後，發現彼此聽歌喜好一樣，於是洪海仁決定去探監「那個外遇又跟蹤前妻的白賢祐」是多狠毒的人，結果當她見到白賢祐，卻有一見如故的感覺，甚至還數度心動。
白賢祐看到洪海仁情緒激動，頻頻擔心她身體健康，洪海仁卻認為他在假好心：「你好像以為我喪失記憶，就真的什麼都不知道？」白賢祐回答：「我也很想妳。」洪海仁故作鎮定再表示：「我全都知道了，你是為了什麼跟我結婚的，然後再怎麼準備離婚的，離婚後又對我做了什麼，我全都聽說，也都全部確認過了！」
白賢祐拿出律師本領提出質疑：「都確認幹嘛還來？不就是懷疑嗎？」洪海仁說：「我來這裡是因為....就當作是為了不要再見到你，老實說，我是有點好奇，不過既然已經看過你了，我想我們這輩子應該不會再見了。」沒想到白賢祐堅持要遵守承諾，會努力洗白嫌疑出獄，盡快到她身邊陪伴，一番話令洪海仁「暈船」，她生氣自言自語：「我終於知道以前的洪海仁為什麼會被他騙了！」《淚之女王》可至Netflix收看。
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