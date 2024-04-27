越南女首富張美蘭被判死！獄內手寫3頁上訴書喊冤 不認挪用資金
越南女首富、萬盛發集團（VTP Group）董事長張美蘭（Truong My Lan）在本月11日被越南胡志明市人民法院宣判死刑，她被指控涉詐金額440億美元（約新台幣14080億元），堪稱世界上貪瀆案之最，也讓越南的打貪行動備受關注。越南媒體報導，張美蘭已提出上訴，不認挪用資金，且上訴狀還是她在獄內親手所寫。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合越南媒體報導，胡志明法院已於26日收到張美蘭的上訴書，張美蘭針對死刑判決和刑罰提出上訴，稱自己沒有挪用銀行的資金。
張美蘭被控在2018年2月到2020年10月之間，通過幽靈公司和賄賂政府官員，設立虛假貸款申請，向西貢商業銀行提取現金，詐騙投資者的金錢，涉詐金額高達440億美元。
據了解，張美蘭的上訴狀是她在獄內親手所寫，長達3頁。與張美蘭一同受審的還有85名被告，也已經有50名同案被告提出減刑申請。
越南打貪行動越演越烈，除了張美蘭，飲料大亨陳貴清（Tran Qui Thanh）因涉入一起4000萬美元（約新台幣12億元）的詐欺案，在25日被判處8年有期徒刑。另外，越南國會主席王庭惠26日自請辭職，王庭惠的助理范泰哈本週才因涉及行賄案被當局逮捕。