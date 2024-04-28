日圓貶破158！日人黃金週出國「省錢作戰」　「自備白米」減開銷

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不過近期日圓持續疲軟，更跌至了34年新低，讓不少日本遊客大喊吃不消，從他們準備帶出國的行李，也能看見各種對策。有人隨時帶著計算機，打算在花錢消費時認真計算匯價。還有人帶了義大利麵條、味噌湯包、茶包以及即食白飯，準備到夏威夷旅遊時，在當地自己煮來吃。
還有旅客苦笑透露，當時買機票時，日圓的匯價是1美元兌145日圓左右，當時他以為日圓匯價會回升，沒想到要出發旅行時，日圓匯價已經貶到了1美元兌155日圓，「睽違34年的日幣低點」、「糟透了」。
儘管全日空（ANA）在黃金周期間飛往夏威夷航班的旅客預約人數達到史上最高紀錄，但在日幣貶值的時代，海外旅遊對日本民眾來說，負擔非常的大，有在夏威夷當地旅遊的日本觀光客就表示，買東西的時候沒注意太多，去結帳才發現買到天價；也有日本民眾透露，到了夏威夷之後，也沒排定特別的活動行程，「一直待在海灘上。海灘是免費的，而且也很好玩。」
有日本觀光客還選擇了有廚房的飯店房型，透過自主來節省花費。她表示，先前來夏威夷，幾乎都是購物行程，「之前主要都來買衣服、包包，但現在反而在日本買更便宜。」
報導指出，在2011年時，曾出現1美元兌75.98日圓的匯價，當時到夏威夷旅行的日本觀光客紛稱「超划算」、「購物超開心的」，與現今狀況完全相反。