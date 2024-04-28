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日圓貶破158！日人黃金週出國「省錢作戰」　「自備白米」減開銷

▲黃金週連假，日本人至海外旅遊，但為了節省花費，有民眾出國帶著白米飯、麵條，想要透過自行烹飪節省開銷。（圖／翻攝自ANNnews）
▲黃金週連假，日本人至海外旅遊，但為了節省花費，有民眾出國帶著白米飯、麵條，想要透過自行烹飪節省開銷。（圖／翻攝自ANNnews）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來日圓走勢疲軟，而日銀（BOJ、日本央行）未釋出更多政策緊縮或是阻貶日圓的訊息，拖累日圓兌美元一路下探，更跌破158日圓關卡，創下34年新低。在日幣疲軟之下，又碰上每年4月底、5月初的黃金週假期，使得出國的日本遊客大喊吃不消，更有人「節儉出國」，帶上了白飯、麵條，準備到當地自行烹飪解決餐食，來減少部分旅行開銷。

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根據《全日本新聞網》報導，每到4月底、5月初，日本迎來了出遊巔峰的黃金週假期，而今年的黃金週又是在新冠肺炎疫情降級至「第五類」傳染病後的首次春季黃金週連假，到了成田機場可以看到不少日本遊客都趁著連假出國旅行，預計今年出國的日本旅客人數達到52萬人，是去年的1.7倍，出遊人數恢復到了疫情前8成至9成。

不過近期日圓持續疲軟，更跌至了34年新低，讓不少日本遊客大喊吃不消，從他們準備帶出國的行李，也能看見各種對策。有人隨時帶著計算機，打算在花錢消費時認真計算匯價。還有人帶了義大利麵條、味噌湯包、茶包以及即食白飯，準備到夏威夷旅遊時，在當地自己煮來吃。

還有旅客苦笑透露，當時買機票時，日圓的匯價是1美元兌145日圓左右，當時他以為日圓匯價會回升，沒想到要出發旅行時，日圓匯價已經貶到了1美元兌155日圓，「睽違34年的日幣低點」、「糟透了」。

儘管全日空（ANA）在黃金周期間飛往夏威夷航班的旅客預約人數達到史上最高紀錄，但在日幣貶值的時代，海外旅遊對日本民眾來說，負擔非常的大，有在夏威夷當地旅遊的日本觀光客就表示，買東西的時候沒注意太多，去結帳才發現買到天價；也有日本民眾透露，到了夏威夷之後，也沒排定特別的活動行程，「一直待在海灘上。海灘是免費的，而且也很好玩。」

有日本觀光客還選擇了有廚房的飯店房型，透過自主來節省花費。她表示，先前來夏威夷，幾乎都是購物行程，「之前主要都來買衣服、包包，但現在反而在日本買更便宜。」

報導指出，在2011年時，曾出現1美元兌75.98日圓的匯價，當時到夏威夷旅行的日本觀光客紛稱「超划算」、「購物超開心的」，與現今狀況完全相反。


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