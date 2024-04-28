遊客素質越低擋越高？「超限旅遊」不僅擾富士山　這景點也設柵欄

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在以富士山美景的河口湖，就傳出太多觀光客為了拍攝距離富士急行河口湖線「河口湖站」5分鐘路程的「LAWSON河口湖站前店」與富士山構成的美景，而做出了穿越馬路、亂丟垃圾等違規行為；附近的牙醫診所更深受其擾，不僅被擅闖私人土地，還有觀光客會大辣辣坐在診所階梯上吃東西，更有人直接「擺攤」做生意。上述行為層出不窮，安排警衛、保全也無法遏止，於是當地決定設置「黑布幕」，來遮蔽富士山，希望能趕走來拍照的遊客。
不過河口湖並不是唯一一個為了秩序安全，而犧牲掉美景的第一個觀光景點。位於日本滋賀縣琵琶湖畔的白鬚神社大鳥居也面臨類似問題。
白鬚神社面對日本最大湖泊琵琶湖，而鳥居就在湖上，因此也有著「近江之嚴島」之稱，一直以來也是遊客必訪知名景點之一。不過許多遊客為了與鳥居合照，不少人不顧危險，直接從神社這一側恣意橫越當地國道（類似台灣的省道），甚至還曾因此發生過死亡事故。
白鬚神社宮司（神社負責人）高橋敬一透露，由於當地沒有斑馬線也沒有紅綠燈，曾有車子（為了閃避行人）緊急剎車，而發生追撞事件。
為了避免類似事件再度發生，白鬚神社在2024年2月，於鳥居一側設置了高110公分、寬度約100公尺的金屬製柵欄。高橋敬一表示，雖然曾為設置柵欄感到苦惱，但確保安全是首要考量。
不過在柵欄完成之後，仍不時能看見觀光客穿越馬路的狀況，甚至還有人直接靠在柵欄上拍照。《TBS》報導表示，或許觀光客的素質越低，遮蔽美景的障礙物就得設置得越高才行。