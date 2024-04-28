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雷／《不夠善良的我們》林依晨、賀軍翔離婚了沒？許瑋甯給答案

▲《不夠善良的我們》許瑋甯（左）勾引賀軍翔，對林依晨（右）決定離不離婚起到關鍵作用。（圖／翻攝愛奇藝）
▲《不夠善良的我們》許瑋甯（左）勾引賀軍翔，對林依晨（右）決定離不離婚起到關鍵作用。（圖／翻攝愛奇藝）

記者羅凌筠／綜合報導

台劇《不夠善良的我們》昨（27）日播出大結局，簡慶芬（林依晨飾演）在照顧婆婆癱瘓期間，與婆婆主治醫師出軌，遭老公何瑞之（賀軍翔飾演）分居冷戰，無意間她得知老公最愛的前女友Rebecca（許瑋甯飾演）罹患乳癌，決定搬到台東陪Rebecca療養，最後要不要跟何瑞之離婚，簡慶芬心中有了答案。

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▲《不夠善良的我們》林依晨（左）陪許瑋甯療養。（圖／翻攝愛奇藝）
▲《不夠善良的我們》林依晨（左）陪許瑋甯療養。（圖／翻攝愛奇藝）
何瑞之與Rebecca分手後前往上海出差，簡慶芬在何媽媽邀請下住進何家照顧何媽媽，打動何瑞之，成功讓他甘願求婚，簡慶芬後來到台東陪Rebecca療養時，才坦承：「他不好追，甚至還說過『永遠都不會放棄妳』，結果這句話就變成鬼，我的生活一直在鬧鬼，所以我根本就沒有贏。」

▲《不夠善良的我們》賀軍翔婚內收到許瑋甯曖昧簡訊。（圖／翻攝愛奇藝）
▲《不夠善良的我們》賀軍翔婚內收到許瑋甯曖昧簡訊。（圖／翻攝愛奇藝）
有一晚，Rebecca睡前告訴簡慶芬，在罹患乳癌後，她傳訊息給生命中12個男人：「你想念我的乳房嗎，它漂亮嗎？」簡慶芬當然最好奇何瑞之怎麼回，問道：「那妳有傳給…？」Rebecca說：「而且我們還見了面。」簡慶芬好奇問：「所以我根本不用自責對不對？」Rebecca說：「嗯。」把簡慶芬氣跑之後，Rebecca告訴對方自己不需要她的同情，簡慶芬卻回答，自己搬來陪她療養不是出自同情，是因為妒忌。

▲《不夠善良的我們》許瑋甯把手機交給賀軍翔的老婆林依晨。（圖／翻攝愛奇藝）
▲《不夠善良的我們》許瑋甯把手機交給賀軍翔的老婆林依晨。（圖／翻攝愛奇藝）
在Rebecca病逝後，她才寫信坦承欺騙簡慶芬，原來她傳訊給何瑞之足足過2天才收到回覆，對於老情人的調情簡訊，何瑞之一開始回：「妳傳錯了。」Rebecca接著又傳：「要不要過來我一直等你的地方？」何瑞之最後回：「我很愛我老婆。」Rebecca告訴簡慶芬：「該嫉妒的人其實是我。」簡慶芬看了Rebecca手機裡一切對話紀錄之後，打電話給何瑞之：「我在回去的路上了。」

▲《不夠善良的我們》劇情解答賀軍翔對林依晨有愛。（圖／翻攝愛奇藝）
▲《不夠善良的我們》劇情解答賀軍翔對林依晨有愛。（圖／翻攝愛奇藝）
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