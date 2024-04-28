雷／《不夠善良的我們》林依晨、賀軍翔離婚了沒？許瑋甯給答案

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以下有巨雷，慎入！！！
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何瑞之與Rebecca分手後前往上海出差，簡慶芬在何媽媽邀請下住進何家照顧何媽媽，打動何瑞之，成功讓他甘願求婚，簡慶芬後來到台東陪Rebecca療養時，才坦承：「他不好追，甚至還說過『永遠都不會放棄妳』，結果這句話就變成鬼，我的生活一直在鬧鬼，所以我根本就沒有贏。」
有一晚，Rebecca睡前告訴簡慶芬，在罹患乳癌後，她傳訊息給生命中12個男人：「你想念我的乳房嗎，它漂亮嗎？」簡慶芬當然最好奇何瑞之怎麼回，問道：「那妳有傳給…？」Rebecca說：「而且我們還見了面。」簡慶芬好奇問：「所以我根本不用自責對不對？」Rebecca說：「嗯。」把簡慶芬氣跑之後，Rebecca告訴對方自己不需要她的同情，簡慶芬卻回答，自己搬來陪她療養不是出自同情，是因為妒忌。
在Rebecca病逝後，她才寫信坦承欺騙簡慶芬，原來她傳訊給何瑞之足足過2天才收到回覆，對於老情人的調情簡訊，何瑞之一開始回：「妳傳錯了。」Rebecca接著又傳：「要不要過來我一直等你的地方？」何瑞之最後回：「我很愛我老婆。」Rebecca告訴簡慶芬：「該嫉妒的人其實是我。」簡慶芬看了Rebecca手機裡一切對話紀錄之後，打電話給何瑞之：「我在回去的路上了。」
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