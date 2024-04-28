范冰冰突曬「定情物」配3表情符號 遭疑復合李晨宣示主權
中國男藝人李晨過去與范冰冰交往4年後分手，近期被爆出祕戀Angelababy（楊穎），引起不少討論。沒想到，范冰冰近日PO出跟李晨交往的定情物品，貼文一出讓各界都瘋狂猜測會不會是兩人已經復合，甚至猜疑范冰冰這時間點發文有宣示主權的可能性，讓網友們都感到相當好奇。
記者洪生儒／綜合報導
范冰冰過去跟李晨曾有過一段論及婚嫁的4年感情，兩人分手之後也曾傳出過復合的消息，但雙方始終沒有正面回應復合一事。不過，范冰冰25日突然在微博發文寫下：「晚安，在平凡日子裡...」文末也用了3顆愛心符號，並附上「心型石」的照片，讓這則貼文在發出之後引起廣大網友熱烈討論。
事實上，過去李晨就是拿著心型石跟范冰冰告白，不少粉絲都知道心型石是兩人的定情物。而李晨近日跟Angelababy傳出從好友升格為情人的緋聞，消息傳開之後引起熱議，而李晨甚至還發文寫道：「10年的友情以轉化為深厚的愛情。」讓各界都認為他此舉是在官宣認愛，不過雙方遲遲沒有對緋聞做出回應。
如今，范冰冰在這個時機發文曬出定情物，也讓不少網友都瘋猜她與李晨可能是真的復合了，「女王不要告訴我你跟某個人復合了妳才發的這個」、「李晨最近跟Baby的謠言，冰冰姐發這個算是隱晦表達...說明兩人大概是和好了」、「姐姐加油」、「不管怎麼樣都支持妳」。
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