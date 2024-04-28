大範圍雷雨帶靠近！南台灣5縣市注意「瞬間大雨、雷擊、強陣風」
今（28）日全台天氣持續受鋒面影響，各地整天都有短暫陣雨發生機會，天氣臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，中午左右雲林至屏東地區將有「大範圍雷雨帶」抵達，務必留意強降雨、雷擊、強陣風，中央氣象署將視情況發布「大雨特報」或「大雷雨即時訊息」。
記者張志浩／綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今早表示，目前在西南海域有大範圍雷雨帶正在靠近，從雷達回波圖也可以明顯看出，台灣西南方海域正有明顯對流發展正在，大雷雨預計在預計中午左右陸續抵達雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地區，民眾務必注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。
中央氣象署則指出，雖然今天鋒面逐漸北移，但中部以北地區仍不定時有短暫陣雨或雷雨，其它地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其中，西半部地區有局部較大雨勢，可能有短延時強降雨的情況，今晚各地降雨慢慢趨緩，明（29）日天氣好轉，各地大多為多雲，午後中部以北、東北部、東部及其它山區有局部短暫雷陣雨。
氣象署提醒，週二（4/30）另一波鋒面接近，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部及東部轉有「局部短暫陣雨或雷雨」，其它地區也轉為有零星短暫陣雨或雷雨，週三、週四（5/1、5/2）鋒面通過，西半部地區又容易有短延時強降雨並有局部較大雨勢發生的機率。