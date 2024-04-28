24歲男星遭爆是「網黃」！大尺度約P帳號瘋傳 本人火速回應
中國男星錦超演出短劇打開知名度，近來透過節目《無限超越班2》迅速走紅，沒想到人紅是非多，他竟被爆出曾經當過「網黃」，該色情帳號還在網路上瘋傳，對此，錦超也發文透露：「這些不實資訊中提及的帳號，不是我本人註冊使用的帳號。」
記者吳昕蓓／綜合報導
微博上先前流傳一張社群平台X（原推特）截圖，帳號「阿超啊」的自我介紹欄中寫著「喜小狼狗，顏控」、「17cm，喜多人，喜短髮爺們、多毛、肌肉、寸頭、體育生」，置頂貼文還是「想找個體育生或者寸頭小狼狗玩玩」，有網友發現該帳號的基本資料和錦超相符，頓時引發熱議。
錦超26日正好24歲生日，在微博有感而發表示，「這一年一路走來，雖然有過迷茫，有過辛苦，但更多的是收穫。尤其是《無限超越班2》的播出後，我受到了更多觀眾的關注，受寵若驚，感慨萬千。」錦超也提及近來的風波，「竟然有一些別有用心的網路用戶在社交平台上惡意散佈有關我的不實資訊，已嚴重侵害了我的名譽。」
錦超表示，該帳號並不是他所註冊的，照片也是被其他人惡意P圖，「更有甚者，竟然利用偽造我本人的影片及圖片獲取非法利益，已涉嫌構成犯罪。請大家仔細甄別，不要被蒙蔽受騙，避免金錢損失。」強調如果誹謗行為未終止，他會採取法律行動。
先前也有疑似知情的網友為錦超澄清，透露自己2020年和錦超合作過，當時發現他的經紀人會私吞款項，還會欠錢惹事，拖欠錦超薪水之外，甚至會跟他借錢，指他們在撕破臉後，網路上就開始出現這些「黃謠」，表示錦超遭到經紀人陷害。
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