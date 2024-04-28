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《歌手2024》參賽名單有BLACKPINK Rosé　葛萊美歌王也爆進軍中國

▲《歌手2024》參賽名單驚見BLACKPINK Rosé。（圖／Rosé IG）
▲《歌手2024》參賽名單驚見BLACKPINK Rosé。（圖／Rosé IG）

記者洪生儒／綜合報導

中國大陸的歌唱節目《我是歌手》從2013年開播之後，吸引許多觀眾的觀看，後來改名為《歌手》系列，更邀請了來自全球各地的歌手參賽，獲得高度關注與討論。沒想到，節目在2020年宣告收攤，讓許多粉絲都感到可惜，不過近日傳出了確定要重啟的消息，網路上也瘋傳新一季節目參賽者名單，其中包含陶喆、那英，甚至連BLACKPINK的Rosé都出現在名單裡面，讓各界都興奮不已，引起熱議。

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▲網路上瘋傳《歌手》新一季節目參賽者名單，其中包含陶喆、那英，甚至連BLACKPINK的Rosé都出現在名單裡，讓各界都興奮不已。（圖／Rosé IG）
▲網路上瘋傳《歌手》新一季參賽者名單，其中包含陶喆、那英，甚至連BLACKPINK的Rosé都出現在名單裡，讓各界興奮不已。（圖／Rosé IG）
《歌手》官方近日宣布即將在5月10日播出全新一季節目，而首波的參賽藝人名單也在網路上瘋傳，像是那英、陶喆、林宥嘉、單依純等歌手，其中引起眾人討論的是名單裡還出現了BLACKPINK的Rosé（朴彩英）和火星人布魯諾（Bruno Mars）以及日本歌手LiSA，雖然官方仍未公開參賽者名單，但有網友發現火星人布魯諾已經開設抖音帳號，瘋猜他真的要進軍中國市場。

▲《歌手》官方近日宣布將在5月10日播出全新一季節目，而參賽藝人名單也在網路上瘋傳，其中引起討論的是名單裡出現了BLACKPINK的Rosé和火星人布魯諾以及LiSA。（圖／微博）
▲《歌手》名單裡出現了BLACKPINK的Rosé和火星人布魯諾以及LiSA。（圖／微博）
此外，新一季的比賽制度也傳出會有變化，候補歌手將會增加到5位，瘋傳其中一位是歌王陳奕迅，也有許多網友猜測那英在節目中的地位可能會受到影響，其他引起網友熱議的候補歌手則包含金海心、邰正宵、張鎬哲和一名國際級黑人歌手。不過，也有網友認為網路上瘋傳的名單可能只是宣傳的噱頭，實際上參賽者有誰還是要等5月10日開播才能真正的確定。

▲有網友發現火星人布魯諾已經開設抖音帳號，瘋猜他真的要進軍中國市場。（圖／微博）
▲有網友發現火星人布魯諾已經開設抖音帳號，瘋猜他真的要進軍中國市場。（圖／微博）
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